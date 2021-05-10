賭王何鴻燊三房千金何超蓮與大陸男演員竇驍自前年4月被拍得於電梯內熱吻後，兩人於微博承認戀情，雖然面對疫情，仍無阻一對熱戀情侶見面，不時如孖公仔出雙入對。昨日母親節適逢是超蓮的30歲生日，仍留在大陸的她獲男友竇驍搞派對慶祝，還邀請了孫耀威與太太陳美詩及一班好友同歡。

吻賀捽肚仔

超蓮將生日派對短片放上IG Story，片中見到壽星女手捧生日蛋糕，隨着音樂搖擺身體非常享受，男友竇驍送上鮮花及親手為她戴上皇冠，冧得超蓮幸福甜笑，竇驍更在眾人面前將超蓮攬入懷內親吻臉龐及不經意地捽超蓮肚仔，旋即將現場氣氛推入高潮。一對金童玉女在鏡頭前合照時，竇驍高舉V字手勢，超蓮在旁倚靠着，畫面如求婚成功一樣甜蜜。

即刪片段

竇驍吻賀超蓮被傳媒廣泛報道後，超蓮隨即在IG Story刪掉相關短片。其實超蓮與竇驍感情穩定，早前超蓮接受劉嘉玲主持大陸節目訪問，嘉玲在宣傳新節目時，曾誤爆超蓮與竇驍「秘婚」，事後嘉玲回覆《蘋果》澄清：「呢個係我做節目好大嘅mistake，我以為佢哋結咗婚，但其實係冇嘅。」而一對當事人也表示未考慮婚事，超蓮稱仍為父親賭王何鴻燊守喪期。

另外，超蓮也在微博上載童年時跟媽咪陳婉珍合照，祝媽咪母親節快樂。還有分享跟龍鳳胎的弟弟何猷啟合照，寫上「我們今天3歲生日啦！！！祝我們生日快樂！」

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