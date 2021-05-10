《開心大綜藝》被視為曾志偉和王祖藍成為TVB副總經理和首席創意官（創意總監）後執掌的頭炮，可惜這個大型直播綜藝節目隨時淪為「炮灰」收視平平，更多次惹起爭議，由記者會上扮姜濤，至第一集祖藍扮藍太，最後要發道歉聲明「永久離開《開心大綜藝》呢個舞台」。

衛志豪早前有份參與節目，卻跟一位疑似行內人開戰！事源他昨日在IG限時動態直擊綵排情況，怎料有人私訊傳MIRROR開騷的相片給他，留言寸《開心大綜藝》太老土，「阿婆都唔睇」，衛志豪嬲爆反問是否應該send給魯輝（ViuTV總經理魯庭暉），質疑對方是否「食錯嘢」，疑似行內人已立即道歉指自己send錯。

衛志豪公開二人的對話截圖，今日再撰千字文反擊，指自己嬲到「瞓唔着」，他反問：「我想問吓識得我嘅朋友，有冇人可以答到我，呢個人究竟正職係做乜，友台工作人員、演唱會宣傳人員、藝人經理人、定保母？」

衛志豪又斥該名疑似行內人的動機：「呢位先生唔知點解係都要撩我，我真係忍唔住，你唔delete啲對話我都冇咁嬲，你delete即係你覺得唔啱數，最憎啲人講過嘅嘢唔算數，答咗你咁耐，最後話可能send錯，咁我唯有講出嚟等大家評吓理，如果我有錯，我可以公開道歉。」

高層現身綵排

衛志豪透露昨日與一班演員上節目做嘉賓，與香港觀眾一同慶祝母親節，自覺好榮幸，並大讚節目製作認真，「我哋嗰部分短短幾分鐘，都排咗兩日，更何況一班表演嘅小朋友同埋四位上台又唱又跳嘅媽咪，我都唔知佢哋排咗幾耐！仲未計台前幕後同埋幾位司儀！仲有就係原本我冇親眼見到我都唔信，一位冇份演出嘅高層，我兩日綵排都見到佢一早企咗喺度，喺現場睇綵排畀意見，最後走嗰隻，佢之前睇咗幾多晚我就唔知啦！」

他又指與發私訊的人並不太熟，稱自己以前做娛樂新聞十幾年，見盡大大小小明星藝人，一向懂得尊重別人，反問對方：「我唔知我個post有咩得罪你，你以咩身份同我講呢番話？」他更忍不住爆粗說：「你可以話我演技差、口才唔好或者樣衰都得，但你唔可以抹煞一個節目成功與否，每樣嘢都有人鍾意有人唔鍾意，你唔鍾意想叫人認同你？個節目我都有份做，你想我畀咩反應你，成個節目嘅人都係我朋友！個個都識十幾年！what the Fxxx ！」

此外，46歲衛志豪直認不認識MIRROR：「唔認識呢班後生仔，佢哋都唔會識我，但我都佩服佢?！祝演出成功。」他又表示歡迎娛樂圈百花齊放，跟志偉同聲同氣。

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