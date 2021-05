美國女星Tawny Kitaen上周五早上於加州家中離世,終年59歲。Tawny Kitaen被揭死訊前一天仍在Ig中貼出家人合照,隔日就由她兩名女兒在同一Ig賬戶上公開猝逝消息,但未有透露死因。

Tawny Kitaen於1984年曾與湯漢斯(Tom Hanks)合演電影《瘋狂今晚夜》(Bachelor Party),同年亦為法國片《處女戰士》(The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak)擔任女主角,與其他女演員均露點上陣,成為她的代表作。Tawny Kitaen先後為重金屬樂隊RATT和Whitesnake拍攝MV及唱片封套,可是她卻感情失意,經歷兩段失敗婚姻,她曾濫藥及藏毒被捕要入勒戒所半年,亦多次隆胸及拆彈導致植入物滲至肋骨,出現併發症令她痛苦不堪。