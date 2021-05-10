Alessandro Michelle自從在6年前於美國紐約市為Gucci舉辦他的第一場早春時裝秀後，他剛剛向外發佈消息，宣佈Gucci的下一場時裝秀將會於今年11月3日正式回到美國的洛杉磯舉行。

在疫情期間，Alessandro Michelle和部分品牌一樣，表明他已經厭倦了時裝周一直既定的節奏，因此放棄了以往時裝周的時間表。他不但改寫了品牌的傳統和文化，把Gucci的時裝展帶到世界不同地方舉行，並表明每年只會舉辦兩次時裝展，以分享他的新作品和故事。而他亦透露新一季系列的名稱和創作靈感是源自他喜愛的音樂世界。而對於今次的新動向， Michelle表示他感到「自由」，而他亦賦予了新系列一種來自自然的節奏。他亦會以尊重品牌理念的角度出發，更尊注於這種侊如民主運動的節奏上。

另外早前為慶祝Gucci 100周年紀念，為大家帶來了震撼整個時尚圈的Gucci X Balenciaga “Aria”系列， Michelle亦表示將會在今個春季率先於上海面世。

另外，英國當代藝術家Damien Hirst的全新《現代考古學》展覽，在得到一向非常支持藝術創作的Prada支持下，在６月８日，將於羅馬博爾蓋塞美術館開幕。展覽將呈現Damien Hirst《不可思議號的沉船寶藏》（Treasures from the Wreck of the Unbelievable）系列中的逾80件作品及古代傑作，包括由青銅、卡拉拉大理石和孔雀石等材料製成的大型和小型雕塑。

而首次在意大利展出的名為《色彩空間》的繪畫作品也將與永久藏品一同亮相，更有巨型雕塑《九頭蛇和迦梨女神》則將在美術館戶外空間——由Girolamo Rainaldi設計的鳥籠展出。

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