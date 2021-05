Alessandro Michelle自從在6年前於美國紐約市為Gucci舉辦他的第一場早春時裝秀後,他剛剛向外發佈消息,宣佈Gucci的下一場時裝秀將會於今年11月3日正式回到美國的洛杉磯舉行。

在疫情期間,Alessandro Michelle和部分品牌一樣,表明他已經厭倦了時裝周一直既定的節奏,因此放棄了以往時裝周的時間表。他不但改寫了品牌的傳統和文化,把Gucci的時裝展帶到世界不同地方舉行,並表明每年只會舉辦兩次時裝展,以分享他的新作品和故事。而他亦透露新一季系列的名稱和創作靈感是源自他喜愛的音樂世界。而對於今次的新動向, Michelle表示他感到「自由」,而他亦賦予了新系列一種來自自然的節奏。他亦會以尊重品牌理念的角度出發,更尊注於這種侊如民主運動的節奏上。

另外早前為慶祝Gucci 100周年紀念,為大家帶來了震撼整個時尚圈的Gucci X Balenciaga “Aria”系列, Michelle亦表示將會在今個春季率先於上海面世。

另外,英國當代藝術家Damien Hirst的全新《現代考古學》展覽,在得到一向非常支持藝術創作的Prada支持下,在6月8日,將於羅馬博爾蓋塞美術館開幕。展覽將呈現Damien Hirst《不可思議號的沉船寶藏》(Treasures from the Wreck of the Unbelievable)系列中的逾80件作品及古代傑作,包括由青銅、卡拉拉大理石和孔雀石等材料製成的大型和小型雕塑。

而首次在意大利展出的名為《色彩空間》的繪畫作品也將與永久藏品一同亮相,更有巨型雕塑《九頭蛇和迦梨女神》則將在美術館戶外空間——由Girolamo Rainaldi設計的鳥籠展出。

