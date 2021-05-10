每年三月是時裝開季月份，五月則輪到珠寶上場，近日多個頂級珠寶名牌都舉行高級珠寶展，CHANEL、CARTIER及GRAFF各自帶來驚人的巨鑽及夢幻設計！

CARTIER

CARTIER昨日起，一連五天在尖沙咀舉行年度高級珠寶展，今次抵港的珠寶數量達400件、總值超過17億港元，相當驚人。場內以全白為主調，如同冰洞的裝飾、雲紋燈光及春日花朵的背幕等，都配合其以大自然作靈感的[SUR]NATUREL新作。 新作以不同的大自然物種作創作靈感，樹木花草及動物、神獸，例如：取材自柳樹形態的寶石頸鍊、紫晶雕出的花朵胸針，以及品牌經典的美洲豹造型、蛇紋、孔雀作色彩靈感的珠寶等。全場最高價值之作，來自一條巨鑽頸鍊，花卉造型頸鍊前端吊住一顆重量達20.04卡巨鑽，價值7千多萬，鑽光四射。另一條以Cartier標誌「水果錦囊」（Tutti Frutti）風格的頸鍊，豐盈的紅綠藍寶石，聚合成色彩濃度極高而亮麗的頸鍊，約價二千多萬。

GRAFF

以切割、收藏傳奇鑽石聞名的GRAFF， 今個月亦在中環為其新作Tribal珠寶系列舉行展覽。系列中焦點的400多卡綠寶石、鑽石頸鍊，令人驚艷，可惜來不及運港展出。Tribal系列以太陽及月亮作靈感主軸，從黎明到黃昏、從日出到日落，代表黃昏的New Dawn圖案，半圓形放射線條，重現日落的餘暉之美，Night Moon是由一簇簇圓鑽和密鑲美鑽構成的完美半月形，充滿浪漫氣息。

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