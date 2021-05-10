年過百半，早前不少中港台女藝人瞓身拍大陸女團真人騷《乘風破浪的姐姐》，一共拍咗兩季，當中有張栢芝、楊丞琳、容祖兒等參加，谷節目人氣，據知主辦方打算再下一城，拍高齡男團真人騷《哥哥的滾燙人生》近日流出嘉賓陣容，引起網民熱論，當中就有出道40年、「四大天王」劉德華在名單內，對此不少網民表示驚訝，估唔到佢會參與，唔通想組中佬男團出戰！？

該名單見《哥哥的滾燙人生》初選一共有32名男藝人，有馮紹峰、陳小春、唐禹哲、陳坤、胡兵、鍾漢良、林志穎、賀軍翔、前F4成員言承旭、周渝民、前飛輪海成員吳尊及辰亦儒等。有指劉德華在該節目並非做參賽者，而是節目發起人負責主持，佢亦已答應參加，「節目發起人」主要做主持工作，同時要用自己專業知識對成員進行指導及給予評語，做「發起人」必須在該領域有一定實力，又要人氣高企。

此外，大陸近排禁示未成年人參加選秀節目，北京廣播電視局要求節目要把關查選手背景，嚴禁一些受輿論醜聞纏身的人參加，更要杜絕包裝及炒作「星二代」，為保證網絡節目高質，題材都被管制，不可跟風拍一堆題材雷同節目，亦不可只靠顏值引起話題，節目不能過度娛樂化等，不可「戒高價追星、鋪張浪費」、「嚴禁花錢買投票環節」以防數據造假，干擾節目選拔，對藝人參與綜藝節目的片酬也必須控制在合理金額內。難怪啲星近排爭住上真人騷節目，以後可能冇呢支歌仔唱？

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