人氣組合MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會，上星期四在九展Star Hall拉開序幕，當中人氣王姜濤的魅力爆燈。姜濤唱而優則演，早前他已客串演出劇集《太平紋身店》。據知，他即將首度進軍大銀幕，跟影后毛舜筠合作，拍攝彭秀慧導演的新戲。

導演彭秀慧前晚帶毛姐到九展捧場，並到後台跟MIRROR見面。毛姐對12位人氣爆燈的後生仔讚賞不已，而且非常雀躍在IG貼相，留言：「多謝彭導演帶我去威，唔使再問MIRROR有幾勁，因為真係好好好勁，好耐都冇試過睇演唱會睇到咁high，嗌到聲都沙晒。跳到唔記得咗自己幾歲。多謝MIRROR帶畀香港人幾乎已經遺忘了的歡樂。」其實今次睇騷重點，彭秀慧用意是介紹姜濤、毛姐二人認識，《蘋果》收到可靠消息，姜濤同毛姐即將合作拍戲，在彭秀慧導演的新片中演母子，大賣親情。姜濤一直有跟彭秀慧學戲，今趟是他首次進軍影壇，亦可算是「考試」作品。對他而言未嘗不是一趟考驗，跟好戲的毛姐合作。

彭秀慧今日接受《蘋果》電話訪問，被問到日前帶毛姐見姜濤，是否為日後電影開工準備時，她說︰「睇騷之嘛，有見到（姜濤）因為影相實見到。同姜濤、毛姐開戲，我做導演？咁開心，我諗我哋希望快啲有電影，但所有嘢unknown、真係唔知道，連啲cast同故仔所有都未知，真係唔好講，小器。而家個個都想同佢合作，你知電影搞起上嚟唔係話搞就搞。」彭秀慧最後表示姜濤同毛姐未有戲開，不知是否為保密暫時未能公佈呢。彭秀慧演藝學院表演系出身，2018年曾憑電影《29+1》贏得金像獎新晉導演獎，去年她跟林二汶為《全民造星III》擔任導師。

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