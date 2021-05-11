紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）的27歲成員J-hope，其年長4歲的胞姊鄭智宇日前簽約CUBE事務所，未知是否要出道當藝人，而鄭智宇出眾的外貌亦引起網民熱議。其實除了J-hope外，不少韓星的兄弟姐妹都擁有非凡外貌，當中亦有韓星的家姐先後出道爭人氣。

J-hope

J-hope跟家姐鄭智宇同樣畢業於光州國際高中，兩姊弟的外貌長得非常相似，二人同樣眼大大，而鄭智宇就因為樣子甜美兼擁魔鬼身材而深受fans喜愛，本身已經是名網紅，去年開始經營YouTube頻道，目前訂閱人數已超過170萬。雖然曾有網民留言，指摘她因為J-hope的知名度才能夠有這麼多訂閱人數，認為她不是靠自己的實力，不過她懶理批評，非常勤力更新IG及YouTube，落力吸人氣。而鄭智宇早前於江南低調舉行婚禮，嫁給拍拖多年的圈外男友，當日J-Hope亦有孖BTS成員現身祝賀，J-Hope更笑晒口地跟家姐合照。

Jisoo

韓國女團BLACK PINK的26歲成員Jisoo，剛出道時有「小湯唯」之稱，而她的家姐智允亦有「軍浦韓孝珠」之稱。據知智允因為是軍浦人，高中時就有「軍浦韓孝珠」的稱號，當時比妹妹Jisoo更出名。智允曾經是名空姐，婚後跟老公育有兩名兒子，不少fans都大讚智允某些角度跟妹妹Jisoo很相似。

而Jisoo的哥哥亦是因出眾的外貌引起關注，獲讚是「演員級」的外貌，不過就已經名草有主，令不少女網民大呼「可惜」。

金裕貞

童星出身、韓劇《雲畫的月光》的21歲女星金裕貞，有一個大6年的哥哥及大3年的家姐，三兄妹因為同樣眼大大長得非常似樣，曾被網民稱他們是「三胞胎」。金裕貞曾在訪問中說過：「世界上最漂亮的人是姐姐。」而金裕貞的姐姐金妍貞曾演出節目，坦言想成為歌手及演員，而2017年時金妍貞就拍攝網劇《全知單戀視角》出道，金妍貞亦因可愛的美貌加上成熟的氣質，獲網民稱讚：「比妹妹還漂亮。」

惠利

人氣劇《回答吧！1988》的26歲女星惠利，細2歲的妹妹惠遴憑漂亮的外貌成為熱議。惠遴同樣外貌出眾，更不時大方現身節目為家姐打氣，惠利亦大讚妹妹：「惠遴是最近難得一見的又漂亮又善良的人。」惠遴曾經是名空姐，現時經營網店，而且親自擔任網店的模特兒，憑大眼、高挺的鼻子、出色的搭配及不時晒弗爆身材來吸人氣。

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