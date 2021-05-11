去年在疫情下開拍的電影《手捲煙》，由林家棟主演、陳健朗執導，該片先後出戰台灣金馬獎獲7項提名及成為金馬影展閉幕電影，更獲邀參選第16屆大阪亞洲電影節、第9屆新加坡華語電影節開幕電影及香港亞洲電影節開幕電影等，今日再迎來喜訊，《手》片獲邀參加第23屆遠東電影節，並代表香港角逐獎項。

將於下月在意大利烏甸尼舉行的第23屆意大利遠東電影節，《手》片入圍角逐獎項外，該片亦在當地舉行歐洲首映，得悉電影入圍，導演陳健朗雖然未能親赴意大利當地，他十分興奮表示：「很高興《手捲煙》入選了烏甸尼影展，繼續在世界各地和不同的觀眾見面！再一次謝謝台前幕後的各位，是大家的付出令《手捲煙》走得這麼遠！同時，希望《手捲煙》這艘承載著香港味道的船，可以在未來到達更加多不同的城市！」

至於意大利烏甸尼遠東電影節的創辦人兼主席薩畢蓮娜芭勒察蒂 （Sabrina Baracetti），對港產片情有獨鍾，更隔空向香港觀眾發表了對《手捲煙》的一些感言，她說：「《手捲煙》是一部純正香港黑色電影，所以非常適合我們遠東電影節，它亦很好地代表了我們二十多年來一直熱愛的港產片！」

除了《手》片的故事以黑色電影呈現外，Sabrina亦特別點名欣賞攝影師劉子健，她說︰「我們特別鍾愛攝影師劉子健，富有現代感的影像處理，色彩濃烈迥異，別樹一幟。看到影片最後向所有為香港電影不斷付出努力、默默耕耘的人致敬，令正在為香港電影出一分力的我們也不禁感到光榮！這亦解釋了為何選映這部電影：我們想要繼續支持港產片！」

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