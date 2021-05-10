韓國34歲女歌手BoA去年出道已經20年，但去年卻驚爆涉嫌從日本偷運安眠藥回國受查，事後所屬的SM事務所已急急否認，並為事件解畫。而昨日BoA方面再傳來壞消息，其39歲胞兄權順旭昨日在IG發長文自揭患腹膜癌第四期，令不少網民大感震驚。

公開醫院診斷書

權順旭曾執導廣告、MV、電視劇等，除了曾為BoA拍MV外，亦曾為白智英、LYn等人拍攝MV。他昨日在IG公開了醫院的診斷書，透露自己確診腹膜癌第四期，他留言：「現在才知道身體狀況真的非常不好，在醫學上來說沒剩多少時間了。」而診斷書上內容是表示患者的預計壽命只剩下三至六個月，如果腹膜炎不能恢復，那麼患者可能會因此在數日內死亡。

兩個月無法進食

權順旭表示：「去年12月底，因腹膜炎而大感痛楚時，因為體內的支架穿透腸道，導致腸穿孔，在承受巨大痛苦下做了緊急手術，但術後情況不好。現在每個醫院都會說只剩兩至三個月左右的時間。我無法相信怎麼會發生這樣的事情，為甚麼會出現這種只有在夢裏才能看到的事情，但只要從睡夢中醒來，一切都是真實。」他透露因為腸道閉塞，令他已經有兩個月時間無法進食，所以體重只剩下36kg（約79.2磅），而且因為要插上點滴，令他行動起來也非常困難。

權順旭絕望地透露：「雖然母親有一直鼓勵我，但從醫學角度來看，以及我要死去的身體機能，現在我已經失去了很多自信，雖然正在嘗試能堅持到最後的治療，但正在努力令自己不失去希望。對於一個曾經很享受工作的人，幾個月前還完好無損的我來說，我這麼年輕就罹患癌症，癌細胞的擴張速度真的快得讓人害怕，希望大家都注意健康，不要經歷這種痛苦。」

BoA留言打氣

而BoA亦有在哥哥的IG留言為他打氣：「哥哥我愛你，我們能挺得住，我會煮麵給你，到時我們一起吃呢。哥哥在我眼中是最瀟灑最強的人，謝謝你每天堅持下來。」

據韓國中央癌症登記的資料顯示，腹膜癌在2016年所有癌症事件中，屬於佔0.2%的稀有癌症。腹膜癌初期沒有特別症狀，很難早期發現。一般來說，腹膜癌第一、二期的生存率為70至90%，第三、第四期的生存率為15至45%。

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