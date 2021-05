經典街頭鞋王Vans的合伙創辦人Paul Van Doren在上星期六離世,終年90歲。消息由Paul的孫女Kristy Van Doren及Vans的官方社交媒體上宣佈,但未有公佈死因及其他詳情。消息令全球熱愛街頭潮流及滑板文化的擁躉感到相當惋惜。品牌於 1966 年由Paul 與三位合伙人在共同創立,在1970年代初,滑板運動在全球盛行,當時Vans被多位元祖級滑板界人物穿上品牌的Authentic系列而走紅,旋即成為一眾喜愛街頭文化年輕人的must have item,可算是年輕時尚的代表。及後品牌再推出Authentic系列的改良版Era系列、黑白格Slip-on、Old Skool及SK-8 Hi等紅遍全球的大熱作品。而品牌多年來亦經常與各大時尚品牌合作,包括Undercover、Kenzo、Comme des Garcons、Supreme及川上隆等,每次也帶給大家無限驚喜。

Vans官方社交媒體上更上載了Paul Van Doren的名句,「Do what’s right. Stand behind what you do every single minute of every day.Take care of people.」勉勵大家要顧及身邊人,並每天也要堅持做正確的事。

