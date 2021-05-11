男團MIRROR上周四演唱會開鑼，十二子耀眼登場震懾九展，鏡粉們落力為十二子應援，絕不偏心，把場外精心佈置多個打卡熱點，讓 一眾鏡粉撲不到門票，即使到場「朝聖」打卡仍感到相當興奮，今晚終於尾場，門票黃牛價炒至231,800元，炒價逾297倍，咁又難怪嘅，畢竟MIRROR十二子傾力演出，外界對佢哋好評如潮，連Do姐鄭裕玲睇騷都難得睇埋Encore環節先走，翌日開咪更大讚個騷好睇，睇到一班後生仔嘅努力！

今日有報道稱商台主辦的拉闊Show將於9月27日，假亞洲國際博覽館開騷，有姜濤、柳應廷（Jer）、林家謙及R&B歌手Tyson Yoshi，據知現場可容納6000人，相信呢一場都係鏡粉「必爭之場」！！

此外，噚日有傳MIRROR有望進軍紅館，傳花姐已入紙為MIRROR開Part 2，有指申請2021年12月18至2022年1月5日開騷，有報道指最少可開10場，疑接手楊千嬅放棄的紅館聖誕跨年檔期，鏡粉唔使等到頸都長，最快月底紅館出批文便知結果，若果有MIRROR陪你倒數，相信鏡粉為一睹偶像風采會更努力搶飛。

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