63歲的「綠葉王」魯振順多年來受角色影響被誤解性向成疑，近日爆出秘戀，他去年底重遇41年前參加歌唱班的小師妹Julie，57歲任職保險理財的Julie仍是獨身未嫁，二人相處僅一個月便認定彼此是終身伴侶，已決定明年10月在迪士尼舉行嘉年華會婚禮。

他們絕對是「命中注定」，Julie去年「尋人記」找到魯振順後，主動聯絡，女追男隔重紗，魯振順曾提及想食住家飯，Julie見面時細心用暖壺帶來自製愛心餃子和靚湯，魯振順食到有媽媽的味道，感動得哭起來，心中已認定Julie是亡母給他派來的天使。「我從來冇安全感，佢畀到我有安心感覺。我咁嘅年紀，主要求個女伴，過埋嗰幾十年。我哋以後每一分，每一秒都要盡量珍惜，追番失去嘅時間，所以我哋一齊就似細路仔初戀，佢畀到我呢種感覺。」害怕孤獨終老的魯振順發覺找了半生的另一半就在眼前，有意成家立室，Julie說：「重遇番一個月左右，大家就認定要一齊。」魯振順索性改口叫未婚妻Julie做「太后」。

情歌冧未婚妻

這段黃昏戀更不斷升溫，當初源於一壺愛心餃子，這次訪問，肯定要再大測試未來順嫂的廚藝，所以就由街巿出發，近日回春的魯振順笑言：「我哋嘅第一次就畀咗《蘋果》，我哋真係未試過去拍拖去街巿買餸同下廚。」Julie答應在鏡頭前再為魯振順下廚，親手包韭菜餃和煲鱆魚粉葛湯：「我煮畀順順食嘅嘢，全部自己試過得先畀佢食，我點捨得糟質佢。」愛心餐不能馬虎，Julie帶隊到街巿選料，魯振順緊隨幫幫手拎餸，十分合拍。

不出半小時便買齊材料，魯振順和Julie拍拖返歸，Julie有賢妻潛質，她一手落力準備，不介意魯振順等食，反而他主動提出協助，Julie用菜刀切細豬肉，就交魯振順剁碎，她再去煎魚煲湯，自稱首次剁肉的魯振順其實刀功不錯。如是者分工合作，Julie調好餡料便動手包餃子，魯振順轉身清理廚房，大家很有默契，其後Julie又叫魯振順一齊包餃子，他就將童年跟媽咪學的技巧顯示出來，說真的，魯振順包的餃子帶摺痕，造型精緻不遜Julie。兩人一邊包餃子，一邊閒話家常，「卡拉之星」魯振順更清唱了陳百強的《有了你》：「有了你頓覺輕鬆寫意，我每日，每天都想見你……」冧爆的Julie都和唱起來。

愛心餃食唔停

當煮好餃子，Julie叫魯振順趁熱吃，他大啖吃後讚：「今次食到即包即煮嘅新鮮餃子，同暖壺拎過嚟味道好唔同，仲點埋黑醋蒜茸汁，更加好味呀！唔食就蝕底，我恨到，佢執到。」聽到未婚夫爆埋金句嘉獎，Julie好有滿足感，雖然老火湯控制不好火候煲乾水有燶味，略嫌失準，魯振順還是感恩Julie一番心思把湯喝光。難道要留住男人個心，真的要先留住他的胃？「老婆煮嘢食叻，男人幾生修到，仲『偷食』就天打雷劈喇！我肯定唔會，我係住家男人。」大胃王魯振順自爆可以一次吃30隻餃子，還風騷講笑Julie未夠60歲冇飽飯食，Julie詐嬌：「我都係你㗎喇。」魯振順答：「你梗係我㗎喇!唔係邊個㗎？」二人打情罵俏後，魯振順又跟Julie咀嘴。

問到魯振順給Julie廚藝多少分？「世間上冇分數可以形容佢，爆晒呀，佢係『超級多功能老婆』，佢好多嘢上網一撳學番嚟，佢知我鍾意食餃子就上網學，畀我食嘅嘢都好健康，知道我水腫會上網搵啲食療煲畀我，之前又煲素湯畀我，天然冇味精，好好味。記得佢之前返內地，臨行擔心我冇嘢食，買咗好多番薯煲定放我雪櫃，畀我分開慢慢食，好似細個聽古仔，阿媽怕個仔餓壞，出去前喺佢條頸掛個大餅咁。」Julie對魯振順所做一切從心出發，「唔係用手段去留住佢，想佢開心先用心去學、去煮，有良心嘅人係識感恩、識欣賞，亦自然會appreciate你為佢做嘅嘢。」Julie就欣賞魯振順優點多多，「佢其實好sweet，好細心，人好聰明，反應快又有幽默感，成日WhatsApp都引到我卡卡笑，撞番佢我笑點低咗，好失禮。」

拍拖至今約半年，仍是熱戀期，但卻給人有老夫老妻的感覺，魯振順和Julie相處至今從未有過拗撬，「時間咁寶貴，唔好要嚟鬧交，如果真係意見唔同，我哋咪講道理囉！」Julie有信心將來婚後生活習慣不同都能容忍：「同人相處冇必要為小問題傷感情，好錫佢咪體諒佢，不過要合情合理，唔可以無理取鬧，我係好傳統女性，我覺得做女人要溫柔體貼，一個屋企裏邊唔可以兩個人都太強硬。」魯振順非常認同：「好多人話嗌交都算係磨合，我哋冇見41年，見番面冇隔膜，真係乜都講，諗嘢又一樣，感覺好神奇，佢就似我同好耐冇見親人團聚。一個未嫁，一個未娶，決定一齊就要追番以前嘅時間，只會珍惜時間太少，玩都玩唔切，開心都嚟唔切，點會用嚟嗌交，呢方面Julie好懂人，好成熟，同佢講笑，佢完全玩得。」Julie坦言能嫁魯振順是自己「執到寶」，魯振順爛gag回應：「大家都係寶，至緊要唔好老土。」

怕老婆會發達

魯振順認同年少氣盛未必情長久，去年重遇卻是right timing，「我都好大男人主義，我嘅嘢會set死晒，唔可以違反我心中定義，所以後生時容易黑口黑臉對人，而家人大咗唔會咁。」魯振順在Julie前如小綿羊，百般遷就，他說：「前幾日佢見我攰同我按摩，搞到我膊頭起水泡甩皮損咗，千祈唔好得罪佢，佢話一隻手指捽死我。」此言一出，不禁令人想到怕老婆會發達？魯振順說：「我係尊重佢對外、對內都得。」Julie明知魯振順「作料」，沒反駁只管笑，還讚他越來越好，Julie拒絕評分，「我覺得認識一個人唔係畀佢幾多分，係講感覺，唔可以話做得好少少就加分，做唔好就減分，佢某一次做差咗，可能工作攰啫，順順品性純良，心地好，佢嘅勤勞用咗過去幾十年累積返嚟。」兩人同樣年過半百，各自都有獨立經濟能力，Julie婚後不會掌管家中財政：「我唔會管佢嘅錢，我覺得男人要多個錢傍身。」

他們竟還恨生B，Julie正看中醫調理通經：「我知難度好高，我近排學吓biology（生物學），睇吓點樣令機會大啲，中醫都唔會寫包單，大家有良方都可以share畀我，都係盡人事，強求唔嚟，而家人人話長命120歲，咁我調理好身體都係冇壞。」可有想過沒有足夠時間教育下一代？Julie解釋：「我哋兩個都係合情合理同思想正面嘅人，如果幸運有個小朋友，我哋都會好好栽培佢，佢長大都會對社會有用，我哋都唔知自己幾時走，但相信小朋友可以面對將來。」魯振順也說：「小朋友都係天賜禮物，我哋盡人事咋，希望在明天。我哋各自有養貓狗，知道照顧寵物都要時間，何況係人仔責任重大，肯定要更多時間，唔可以貪一時之快，而家先兩個人健康開心生活先，總之一切順其自然。我娶佢返嚟都唔係要個工人或者生仔機器。」家有三狗的魯振順明年迎娶帶着貓咪出嫁的Julie，屆時二人連同四毛孩的六口之家肯定已好熱鬧。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）