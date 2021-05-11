黃夏蕙今晚帶同兒子胡禮明，邀請一眾好友包括邵仲衡、黃榕及陳欣健等，去到銅鑼灣出席電影《海霧Abyssal Spider》特別場。邵仲衡透露將參與一齣韓國劇集演出，原定已出發，但因疫情而延遲，他說︰「今次要講韓文，有教練教我，都只係教我啲皮毛，劇中做一個去到韓國嘅典型香港人，係新嘗試。」由於約了保密協議，未能透露今次他與誰合作。

邵仲衡剛完成兩劑復必泰疫苗接種，他說︰「第二針打完個人high high哋，我諗打第二劑後，身體有強啲反應，如果有長期病患，自己真係要小心。我家母喺英國係第1批打，佢都冇事，冇理由我有事，我又冇大鑊嘅糖尿同三高就放心。由於拍戲時會較多人，到時你惹人，人惹你都唔好，我覺得係應該要去做。」

至於年屆90歲的夏蕙姨表示，仔女工作忙，難得日前一起食飯慶祝母親節，兒子今日抽空來陪伴睇戲。黃夏蕙表示，正籌備一個網上籌款騷，預計7月舉行，會邀請魯振順、邵音音等擔任嘉賓，夏蕙姨說︰「知道佢（魯振順）結咗婚未擺酒，睇佢鍾意啲咩就送畀佢。」

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