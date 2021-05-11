「底褲大王」三億駙馬袁偉豪早前被嘲「走樣」膠面，更不滿別人提起女家付4千萬首期作為新婚禮物，袁偉豪表明「層樓我唔使供咩」，又嬲爆叫網民「繼續話我食軟飯、一味靠黐，做戲好屎」，袁偉豪曾直認跟有錢女張寶兒相戀，面對頗大壓力，袁偉豪坦言介意別人評頭品足，不過張寶兒與袁偉豪結婚半年，太太卻非常愛錫袁偉豪，經常在網民分享「寵壞老公計劃」短片。

今早袁偉豪在IG貼出一張在化妝間的個人獨照，見他一臉自信為自己化妝，他指今日踏入40歳，忽然爆一句好命的話人生經已走了一半，反問「在自己的生日說這些話好像不吉利吧」。他回想從30歲出頭的那些年，開始慢慢學懂從生活中的陋習裏改善自己，雖然偶爾仍會犯錯，但仍然堅持自己對娛樂圈工作的熱誠。

袁偉豪反省曾有好多機會擺在眼前，不過他總是沒好好把握，怪自己當時尚未開竅，後來心智漸漸成熟，打拼10年的黃金歲月，過去3年，他有感自己的人生及事業「收成期」，他稱「事業略有成績，更能夠盡兒女的責任把家人好好安頓起來」，於40歲前成家立室走入人生另一段路。

袁偉豪貴為三億駙馬，他自言「『四十而不惑』或者喺好多人心中我已經是人生勝利組了吧？」但他表示不應該自滿，看見年輕人活力、幹勁和拼搏精神，袁偉豪又指自己很很佩服那些年輕人，同時提醒自己時刻要反思和改善，「生老病死是必然，人也只能活一次！要堅定，要相信會有更精彩更美好的將來，要一起加油，青春的你們要繼續發光發亮，我哋一齊好好建立自己的生活」。未知他口中的年輕人是講近日開緊個唱的MIRROR，還是大台近日應徵的年輕人，還是扮後生仔傾偈嘅人呢?

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