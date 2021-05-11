MIRROR演唱會今晚尾場，特別多嘉賓，之前難得見到毛舜筠，今日更吸引到古天樂到場，他沒有受訪，但他一出現全場哄動，獲安排坐第一排，又與ViuTV總經理魯庭暉合照，有fans要求合照，古仔都來者不拒。另外今晚入場睇騷的嘉賓還有導師梁祖堯、DJ小儀、森美等。

今晚現場見到梁祖堯（阿祖），他表示自己是工作人員之一，故連續6晚都在場。談到MIRROR開騷接近尾聲，問他有何評價，阿祖說︰「一場比一場好，我會畀80分。因為我自己都係台上表演者，上台要有信心亦唔容易，一定畀高啲分。」

早前阿祖跟他們拍節目《調教你MIRROR》，他表示通過節目才認識他們：「之前我一首歌都唔識，連姜濤首《蒙着嘴說愛你》都唔識，到而家首首歌都識，我有買佢哋啲歌。」談到今次MIRROR的演唱會，阿祖坦言︰「今次演唱會好好睇，係我近年睇過最精采嘅演唱會，我帶阿媽、朋友嚟睇，好耐未睇過演唱會咁樣，大家又餓咗演唱會好耐，fans溫度又熱，好感動。」

阿祖看着MIRROR的12子，由沒信心到現在可獨當一面，他開心說︰「好似巨星咁，香港好需要明星，令我覺得好自豪。」當他聽到尾場門票炒到高達23萬一張時，阿祖呼籲大家不要買黃牛，「無論如何都唔應該支持黃牛飛，由佢哋吉晒啲位。」對於實名制買飛，阿祖不認同，認為不用搞到太複雜。

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