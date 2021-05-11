吳鎮宇在新晉導演李駿碩的電影《濁水漂流》中，接連爆發金句「香港把X」寫盡香港現況，「政府做X錯嘢就要道歉呀！而家老同好好恰呀？」吐港人心聲。他在戲中演一名剛出獄有毒癮的露宿者，除了外型配合，滿口煙屎牙更加入型入格。《濁水漂流》本周兩場優先場預售票，亦已售馨。

戲中除鎮宇演露宿者「輝哥」外，男街友成員還有朱栢康、謝君豪，不約而同都化了煙屎牙妝，但同樣是街友的李麗珍，就可以繼續以靚樣示人。在今日發佈的《濁》片製作特輯中，鎮宇講到在演出時已完全投入街友的心態，對戲中的不公義，都顯得忿忿不平，他說︰「戲裏面見到好多唔公平事，話街友啲行裝係垃圾要掉，但又唔畀人執。呢個唔係太開心嘅場面，仲越諗越火大，輝哥呢個角色自然更加大火。」鎮宇話作為演員，應參與不同角色及題材演出，鎮宇補充︰「《濁水漂流》唔止係拍一群露宿者，而係一件連露宿都憤怒、你肯賠償但唔肯道歉嘅事。既然政府做得唔啱，我哋就要去行使市民嘅權利。」

《濁》片故事改編自真人真事，講述一班居於深水埗天橋底下的露宿者，長期被社會忽視及邊緣化。在一次清場行動中，街友的家當被政府無理掃除。一班街友陷入在向政府索償與否的兩難，為找回做人的尊嚴，在社工蔡思韵協助下，向政府興訟。本片已定於下月3日上映，挾早前入圍荷蘭鹿特丹影展（IFFR）「大銀幕」競賽單元及貼地的題材，本周日兩場優先場已爆滿。

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