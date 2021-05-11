東京奧運2020原定於去年7月舉行揭幕，因新冠肺炎疫情嚴峻關係，經國際奧委會和日本政府通過，將東奧延期1年至今年7月23日舉行，奧運能否如期開幕一直成爭議。今日香港特首林鄭月娥宣佈政府首次斥資購入東奧電視轉播權，與香港5間持牌電視台達成共識，包括無綫電視、ViuTV、奇妙電視、有線電視及Now TV免費轉播或直播賽事，全港巿民可免費收看東奧盛事，並指費用比過往電視台投得奧運轉播權低，合約已列明若奧運最終無法舉行，政府可獲全數發還費用。

今年東奧不再是獨占鰲頭下播出，在平分秋色製制度下，觀眾最能受惠。ViuTV和Now TV獲悉政府購入東奧轉播權後，共同作出呼應表示歡迎，期待將這項體壇盛事帶給香港觀眾。呼籲市民可以透過 ViuTV、Now TV、Now E 及各相關平台，無論安坐家中或在外出時，都可以欣賞到今屆奧運會。相信近年主攻綜藝及真係騷的ViuTV大可以召集旗下藝人應援宣傳及製作相關特備節目，競爭收視成績。

奇妙電視和有電視亦分別作出回應，表示歡迎就政府購入東京奧運轉播權。奇妙電視將安排香港人關心的奧運項目於旗下77、76 台轉播，同時邀請專業嘉賓評述。有線電視過往有製作奥運及國際體壇盛事的經驗，有線新聞台及有線體育台會緊貼東奧最新情況。有線體育台於過去一年已持續製作並播出香港代表隊的受訓情況，稍後會緊貼拍攝健兒們的備戰活動，給香港隊最大的支持。

過往每年奧運轉播權成觸目盛事，早年電視台爭崩頭希望爭奪轉播權，不過隨着經濟考慮，投資資金龐大，難以應付，早年多次由無綫獲得轉播權，並鋪天蓋地進行宣傳活動，又派員到運動會採訪，不過並非一定有獲利。過去三屆奧運轉播權費用，08年北京奧運轉播版權費約1,500萬港元，12年有線以1.2億港元中標倫敦奧運，16年無綫以1.6億港元作為巴西奧運轉播費，但支出達3億元，血本無歸蝕大錢。2020年東京奧運轉播費高達逾2.7億港元，剩着亞洲區舉辦優勢，時差只是2小時左右，理應吸引電視台入標，但由於格高昂加上疫情關係，本港三間電視台都不願入標投資。此外，港協暨奧委會副會長霍啟剛上月曾接受傳媒訪問時，透露曾呼籲政府出手購入轉播權，認為政府購買轉播權有利本港體育界未來的發展。

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