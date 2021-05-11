在Maria Grazia Chiuri主理下的Dior，Lady Dior絕對是她為品牌創下最成功的經典之一。品牌於在本月8日起至28日，於香港中環置地廣場開設了Lady Dior期間限定店。店內除了Lady Dior 2021春夏季款式及最新秋季系列外，更貼心地推出名為「 ABCDior 」的個人化訂製服務，提供心形、星形和三葉草3D立體刺繡圖案及數款金屬配件選擇，讓女士們為她的Lady Dior添上專屬的精緻設計。

Pop-up店內同時推出獨家發售飾有「Dior Around the World」刺繡的特別版Lady D-Lite手袋，刺繡造工極緻精細。而且pop-up店內裝潢恍如特大Lady D-Lite手袋，讓每位女士欣賞各款手袋同時，能置身其中，感受Maria為大家帶來大膽自由的時尚氣息。

而本地連鎖買手店I.T最近推出由當代人氣藝術家Daniel Arsham與滑浪品牌Haydenshapes及美國潮牌Stampd的最新聯乘作“Wave Relic”，並在銅鑼灣Hysan One旗艦店內放置超大型「透視」設計的衝浪滑板藝術品擺設。而該聯乘同步在I.T上海店以pop-up store形式展出，喜歡Daniel Arsham的朋友千萬不要錯過這聯乘系列！

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