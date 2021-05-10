每年三月是時裝開季月份，五月則輪到珠寶上場，近日多個頂級珠寶名牌都舉行高級珠寶展，Chanel、Cartier及Graff各自帶來驚人的巨鑽及夢幻設計！

Cartier 自然美態

Cartier於昨日起一連五天在尖沙嘴舉行年度高級珠寶展，今次抵港的珠寶數量達400件、總值超過17億港元。場內如同冰洞的裝飾、雲紋燈光及春日花朵的螢幕，都配合其以大自然作靈感的[SUR]NATUREL新作。 新作有取材自柳樹形態的頸鏈、紫晶雕出的花朵胸針，以及品牌經典的美洲豹、蛇及孔雀等珠寶。全場最貴是一條花花鑽石頸鏈，有一顆重量達20.04卡的巨鑽，價值七千多萬港元。另一條Cartier標誌性的「水果錦囊」（Tutti Frutti）風格頸鏈，約價二千多萬港元。

Chanel周年想像

今年是Chanel經典香水N°5誕生100周年，之前已介紹過特別推出的頂級珠寶N°5珠寶系列。而系列在法國發佈後，舉行巡迴展，香港被選為第一站，近日在西九舉行VIP展覽，展出一百多件新品。今次展出焦點要數富標誌性、獨一無二的55.55卡鑽石頸鏈。 頸鏈用上香水瓶蓋及瓶身的輪廓，瓶蓋按N°5的100ml香水瓶蓋尺寸，製作一比一珠寶版本，中央的八角形巨型鑽石重55.55卡拉，以祖母綠形切割，完美呈現Ｄ色無瑕，成為極珍貴的非賣品。

Graff 傳奇魅力

以切割、收藏傳奇鑽石聞名的Graff， 今個月亦在中環為其新作Tribal珠寶系列舉行展覽。系列中焦點的400多卡綠寶石、鑽石頸鏈，令人驚艷，可惜來不及運港展出。Tribal系列以太陽作靈感主軸，從黎明到黃昏、從日出到日落，代表黃昏的New Dawn圖案，半圓形放射線條，重現日落的餘暉之美，Night Moon是由一簇簇圓鑽和密鑲美鑽構成的完美半月形，充滿浪漫氣息。

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