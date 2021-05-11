MIRROR演唱會今晚終於來到尾場！九展Star Hall場外在每日增加應援物之下，已由「鏡巷」變成「MIRROR九龍灣嘉年華」，各fans club晒冷式在九展各處大合照，尾場繼續有新增的應援物，其中一樣就有Anson Lo神徒們準備的簽名牆。

Anson Lo fans club會長Annie透露，今日下午3點左右開始派手幅、影相、簽名，到傍晚6點截龍，總共超過1,000人參與活動，她說：「今日好似嘉年華！大家都好難買到飛，又有炒價，歡迎嚟玩入唔到場嘅都嚟打吓卡。」她說簽名牆會在演唱會開始後繼續開放，沒有飛的fans可以繼續打卡。昨日有人在網上以開癲價23萬放兩張尾場飛，亦有1.7萬元黃牛飛成功出售，會長Annie形容太誇張，之前已呼籲會員小心：「有呼籲過唔好買黃牛，但有啲好想睇都冇辦法，惟有叫佢哋盡量小心。」而她總共睇了3場，撐Anson Lo撐到底。

場外繼續有一家大細的MIRROR fans，資深媽媽級「姜糖」陳小姐帶了3位囡囡到九展感受氣氛，陳小姐3年前有入場睇出道演唱會，但今次搶不到飛：「唔會買黃牛，唔想助長歪風。」有傳MIRROR將會在今年年底或明年初進軍紅館，陳小姐希望成事：「想佢哋去大啲嘅場館，希望下年可以。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）