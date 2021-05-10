荷李活影星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的動作電影系列《職業特工隊7》（Mission：Impossible 7）早前因疫情影響及發生電單車意外，令拍攝進度多番受阻，並由今年11月延期到明年5月首映。惟現正身處英國趕工的劇組近日再度發生小意外，片場突然遭途人闖入，令巨星相當困擾，要立即要求保安清場。

場地太大難控制人群

據外國傳媒報道，湯告魯斯目前正於英國德比郡一個村莊趕拍《MI7》，身為主角及監製的他做足防疫措施，但由於拍攝場地很大及會對外開放，在剛過去的周末，有一班途人就闖入了片場，消息人士指：「片場太大，很難要將它完全封閉，所以闖入者可以入去，試圖搗亂特技人的裝備和設備。這是安全性的問題，上星期已經報過警，今次再發生，湯告魯斯也被迫要行動。」結果湯告魯斯要動用一大班保安清場。

事實上，早前已有傳媒影到不少影迷專程到拍攝場地，欲一睹偶像的風采，湯告魯斯每次均有求必應，在埋位前與粉絲合照及簽名，惟一直防疫為上的靚佬湯都戴上口罩，並拒與粉絲握手，就算合照也保持距離。其實，《MI7》拍攝時已兩度因疫情令進度多次受阻，因此湯告魯斯在復工後非常緊張，去年12月更因兩名員工不遵守防疫守則而鬧爆，所以今次也難怪他發火趕走鬧事的粉絲。

型爆雜誌封面被惡搞

另外，英國雜誌《Empire》新一期以《MI7》作為封面，湯告魯斯全副武裝上陣，駕駛着越野電單車，還公開他站在火車頭的場面，甚有氣勢。靚佬湯上月才被影到英國約克郡小鎮Levisham取景，拍攝一場火車上大戰的戲碼，美聯社也拍到靚佬湯偕拍檔兼緋聞女友希莉艾維（Hayley Atwell）攀上火車的場面，而今日該幕的官方照片曝光後，即有網民惡搞，把靚佬湯攀上的火車頭改圖變成動畫《湯瑪士小火車》（Thomas & Friends）。