韓國藝人不時都受到私生飯（即跟蹤藝人私生活的瘋狂粉絲）的滋騷，包括紅爆全球的防彈少年團（BTS）、EXO、少女時代等組合，都曾控訴狂迷舉止過份，近日就輪到EXO的27歲成員世勛表示多年來遭狂迷的電話轟炸。

代隊友報平安

世勛昨晚在IG直播跟fans溝通，但由於一直有狂迷打電話給他，導致直播斷斷續續，他無奈地表示：「拜託一下，不要再打電話來了。」世勛又直言：「每天幾乎有100通來電，但我沒有刻意換電話號碼，因為換了都沒有用。」令fans心痛不已。世勛亦有提起剛入伍的燦烈及伯賢的近況，表示跟燦烈聯絡過，他在軍隊中過得很好，代隊友報平安。

Lay疑參與新碟

另外，世勛在直播中暗示將推出新碟，其所屬的SM事務所今日就公開EXO的特別專輯《DON’T FIGHT THE FEELING》的唱片封面，透露專輯於下月7日發行。而公開的預告片中，因有9個亮點而引起fans討論，紛紛猜測專注大陸工作的大陸成員Lay是否參與了新碟。

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