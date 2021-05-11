曾擔任MBC體育節目的30歲女主播朴信映，昨日驚爆發生交通意外後，致電單車司機死亡，事後她透過事務所發文向受害者家屬道歉，之後更將IG轉為非公開。

主持三電視台節目

現在仍有出演MBC、Channel A、JTBC節目的朴信映被爆牽涉入一宗交通意外事件中，據麻浦警方昨日表示「朴主播於當天上午10點28分（韓國時間）在麻浦區上巖洞上巖小學前的十字路口駕駛車輛時與電單車相撞，該事故導致電單車司機死亡，朴主播目前因涉嫌在交通事故處理特例法上致人死亡而被立案，正在麻浦警察署接受調查。」

身心受到很大衝擊

事後朴信映的事務所亦發表聲明表示：「首先就死亡事故向死者祈求冥福，並向遺屬們表示深切的哀悼。10日（周一）上午，朴信映駕駛自己的車輛行駛途中，沒有發現進入十字路口的電單車，雙方發生了碰撞。受害者在事故發生後，在現場接受了急救，但遺憾最終死亡。朴信映按照程序接受了警方的調查，之後雖然回家了，但身心受到了很大的衝擊。由於警方對本案進行調查，所以無法透露具體內容，敬請諒解。藉此機會再次向受害者遺屬低頭表示深深的歉意。雖然無法想像失去親人的遺屬會有多傷心，但真心表示哀悼。祈求在天之靈得以安息。」

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