頭巾可說是來又去的復古系配飾焦點，近日又成為不少名媛女星心水。邁入40歲的范冰冰在上海出席睇騷，以卡其色鬆身西裝外套，配上黑色尖頭高踭鞋，極具都市女性氣質。雖近年因為逃税風波令演藝事業走下坡，但她在fashion界的影響力不容忽視！她綁上藍白格紋頭巾，配搭藍色貓眼煙燻眼妝及大紅唇，具80年代復古風格，更帶出她精緻五官及白淨無瑕的肌膚，依舊成為全場焦點！

Kim Kardashian早前在社交平台放上超緊身泳衣頭巾look，一向性感作風的她身穿米白色三點式比堅尼，戴上太陽眼鏡，穿上即將成為前夫的Kanye West品牌的Yeezy Foam RNNR，配搭復古Chanel頭巾。Kim Kardashian以這個性感造型在泳池邊準備法律考試，果然不愧為話題女皇！

台灣第一名媛孫芸芸近日亦在社交平台分享一系列復古造型照，其中Gucci頭巾look最搶眼！她身穿大露背挖空性感連身褲，手提Gucci馬銜扣1955系列迷你手挽袋，露出小蠻腰，大展美背和白皙牛奶肌，搭配超大太陽眼鏡，令她的標誌性精緻小臉顯得更小巧！更不少得點亮造型的Gucci Interlocking G馬銜扣真絲圍巾頭巾，更添其復古美人風格！

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