近日新片排山倒海出籠，發燒友不亦樂乎。不才推薦兩套好電影，《波斯密語》及《惡與他們的距離》。

《波斯密語》是一套水平極高的黑色電影，以二戰集中營為題材，劇情悲慘，但又帶有一種荒謬的喜劇感，令觀眾看後哭笑不得。《波斯密語》編導演俱佳，電影原有機會代表白俄羅斯角逐第93屆奧斯卡最佳外語片獎項，但最後卻因大部份劇組人員並非來自白俄羅斯而被撤銷參選資格，殊不合理。此片去年在柏林影展首播時大放異彩，評價極好，影癡千萬咪走雞。

電影由烏克蘭導演Vadim Perelman執導，阿根廷男星Nahuel Pérez Biscayart主演，故事講述二戰時期，一名猶太人在集中營中為求生存，蒙騙一名德國軍官並自稱懂波斯語。之後他從抄寫營友名字中得到啟發，從而胡扯自創一套「波斯語」，因而逃過一劫，最後大難不死。電影乃俄羅斯、白俄羅斯及德國合拍片，故事靈感來自「真實故事」，國際評價極高，今回被奧斯卡拒諸門外，絕對是一遺憾。

《波斯密語》劇力萬鈞，扣人心弦，攝影尤為出色。集中營生活慘絕人寰。其中一個航拍鏡頭，大遠景拍攝雪地中一條泥路上，囚犯以木車拉着幾具全身赤裸的死屍往冒着黑煙的焚化爐走。粉紅白肉在一片黝黑蒼茫中，恍如草芥，感染力深刻，低迴難忘。散場後，不才心情鬱悶，久久不散。

伊朗的《惡與他們的距離》，屬冷門藝術電影，劇情亦十分沉重。此片劇本及導演一流，獲柏林影展金熊大獎。導演拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof）以「平庸之惡」為創作靈感，借四個執行死刑劊子手的故事，批判伊朗極權政府。《惡與他們的距離》屬低成本製作，但導演功力厲害，以少數場景及演員拍攝，劇情卻張力十足，震人心弦。個人意見，此片第一及第二個小故事，可以作為電影學院之示範教材。

兩個多小時電影，由四個小故事組成，不才在此不作劇透。個人最喜歡第一及第二條短片。第一條短片，最後一個鏡頭出現前，那是一個家庭瑣事的古仔。加入了最後一場，觀眾才恍然大悟，知道男主角之職業，全片內容及意義亦完全改變了，不同了。這叫畫龍點睛，念電影的學生一定要看。第二條片，前半部及後半部風格完全不同。前半部講述幾名劊子手在軍營睡房的對話，幾個人一個場景，如何處理劇本及對白是重點，電影學生們學嘢啦。後半部風格突變，變為動作主導，大量手提移動鏡頭，場面調度考功夫，勁揪！

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。