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阿嬌脹爆身形背後有難言之隱 接新戲簽保密協議

36分鐘前
（網上圖片）

鍾欣潼（阿嬌）去年失婚回復單身後，大多數時間留在大陸工作，不過阿嬌不時傳出令人震撼的新聞，繼去年9月在廈門下榻的酒店房，不幸撞爆眉骨後，上月接受大陸綜藝節目時，脹爆無頸身形同樣成為熱話，上周三她再被網民拍到出席火鍋店撐好友，一身黑色長裙也遮不到水桶腰及巨躉

蔡卓妍（阿Sa）上月底出席首映禮時，曾替好姊妹阿嬌解話，指其脹爆身形是受荷爾蒙失調影響，雖然日前阿嬌曾在微博分享在上海欣賞時裝騷時，回復弗爆身形，但被網友嘲執相執得太用力，仍抺不掉大家腦海中逼爆畫面的身形。

有報道指阿嬌突然脹爆原來是另有原因，指她是接拍新電影，題材近似2007年在港上映的韓國電影《醜女大翻身》，參與者事前需要簽署保密協議。阿嬌回覆查詢時表示，收到劇本後都花些時間考慮，同時覺得是難得機會去挑戰不同工作，更笑指平時愛吃的她，今次可以名正言順地吃，由於簽保密協議而不便透露太多。據知為了刻意增磅，她每日最少要吃5餐，曾經試過食到嘔及胃痛抽筋情況出現。

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鍾欣潼阿嬌脹爆
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