現年63歲的「綠葉王」魯振順多年來受角色影響，被誤解性向，去年底他重遇41年前參加歌唱班的小師妹Julie，已屆57歲、從事保險理財行業的Julie仍獨身未嫁，二人相處僅一個月便認定彼此是終身伴侶，決定明年10月在迪士尼舉行嘉年華會婚禮，Julie更看中醫調理通經計劃生B。雖然是黃昏之戀，但兩人視之為初戀，不時打情罵俏兼咀嘴，煙韌到暈。

魯振順憶述未婚妻Julie去年心血來潮上演「尋人記」，找到他後女追男，知道他想食住家飯，Julie見面時用暖壺帶來自製愛心餃子和靚湯。魯振順吃到過世媽媽的味道，感動得哭了，他坦言︰「我從來冇安全感，佢畀到我安心，我主要求個伴侶過埋幾十年。我哋好珍惜，想追返失去嘅時間，一齊就似初戀。」Julie說：「重遇返一個月就認定一齊。」魯振順還改口叫Julie做「太后」。

「睇吓點令機會大」

魯振順和Julie情到濃時還恨生B，Julie自言正看中醫調理通經：「我知難度高，近排學biology（生物學），睇吓點樣令機會大啲，盡人事。」可有想過沒有足夠時間教育下一代？Julie解釋：「我哋兩個都思想正面，如果幸運有小朋友會好好栽培佢，我哋唔知自己幾時走，但相信小朋友可以面對將來。」魯振順也說：「小朋友都係天賜禮物，希望在明天。我哋各自有養貓狗，知道照顧寵物要時間，更何況人仔。𠵱家先兩個人健康開心生活先，總之一切順其自然。」

魯振順和Julie拍拖半年仍是熱戀期，兩人未試過拗撬，Julie笑言對婚後生活融合有信心：「錫佢咪體諒佢，我係傳統女性，覺得女人要溫柔體貼。」魯振順表示認同：「冇見41年，見返面冇隔膜，好似親人團聚。決定一齊開心都嚟唔切，點會嗌交，Julie好懂人、成熟又玩得。」

「一隻手指捽死我」

年少氣盛時未必情長久，魯振順坦言：「我都好大男人主義，後生時容易黑面，𠵱家人大咗唔會咁。」他在Julie面前如小綿羊，笑說：「前幾日佢見我攰同我按摩，搞到我膊頭起水泡甩皮損咗，千祈唔好得罪佢，佢話一隻手指捽死我。」問他是否怕老婆會發達？魯振順說：「我係尊重佢對外、對內都得。」Julie則讚男方：「順順品性純良，心地好。」兩人年過半百，各有經濟能力，Julie指婚後不會掌管家中財政：「唔會管佢嘅錢，男人要多個錢傍身。」

撰文：比華利

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