ERROR成員193（郭嘉駿）近期人氣可謂一時無兩，正當大家昨晚笑到喘氣見證193於節目《ERROR自肥企画》中，被「死亡行星」重擊重要部位瞓地慘叫同時，193已經跟吳業坤身處錄音室，準備為之前「講咗成年後生仔唱吓歌」合唱歌而錄音。

不同機構代表互相交流，禮貌上總會進行簡單交換紀念品儀式，193將曾一度炒至過千，現時拍賣網標價600元的sound bear毛公仔，與坤哥手上大台官網售賣180元的Tvbuddy膠公仔交換留念，這項在金額上的不平等交換吸引不少網民留言：「193同我炸咗隻buddy佢，快！」、「好衰笑死﹗炸咗193嗰隻。」、「炸生啤都悶喇。。係時候炸buddy！」坤哥今日回覆傳媒，被問到是否與193合作出新歌？他笑說：「我哋錄cover咋，大約兩個禮拜左右可以聽到， hahah！遲啲有機會再合作！」

提議坤哥加入ERROR

另外，坤哥分別於社交平台及IG分享跟193合照及兩隻吉祥物相片，而193只低調地在IG Story分享一張在錄音咪前偷影坤哥側面的相。同時亦有網民提議坤哥過檔ViuTV成為「ERROR第五位成員」。日前坤哥曾被問到跟敵台193合照，有網民擔心他的前途，坤哥回應說：「我我我都...…未擔心自己前途嘅，因為我都諗過嘅，因為兩年前我嘅演唱會，MIRROR有嚟過做嘉賓，嗰次好開心，多啲唔同合作係好事嚟。」

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