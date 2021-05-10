賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男演員竇驍前年4月被拍得於電梯內熱吻，兩人隨即承認戀情，近年他們不時孖公仔出雙入對，更頻頻情侶檔為品牌代言搵銀。前日母親節適逢是超蓮的30歲生日，身在內地的她由男友竇驍大搞派對慶祝，邀請了孫耀威與太太陳美詩等一班好友同歡，席間，竇驍親手為超蓮戴上后冠，更吻賀她並高舉勝利手勢，畫面如求婚成功一樣甜蜜。

親手戴后冠

超蓮昨日在社交網分享生日派對的短片，片中見到壽星女手捧生日蛋糕，隨着音樂搖擺身體非常享受，男友竇驍送上鮮花及親手為她戴上后冠，冧得超蓮幸福甜笑，竇驍更在眾人面前將超蓮攬入懷內親吻臉龐，以及不經意地捽超蓮肚仔，旋即將現場氣氛推入高潮，片中更寫上「sweetest couple」的字句。一對金童玉女在鏡頭前合照時，竇驍高舉V字手勢，超蓮則冧爆挨住男友，畫面如求婚成功一樣甜蜜。

另外，超蓮在Ig亦上載與孖生弟弟猷啟親熱頭貼頭舉V的合照，更有她昔日被細佬同一個動作攬住的照片與新合照來個對比，超蓮又將三太陳婉珍來接她放學的童年照放上網，並留言︰「我跟我弟三歲生日啦！祝我們生日快樂，也祝我媽媽母親節快樂，每天都要快樂啊。」事後獲不少網民送祝福，當中佘詩曼留言︰「Happy birthday sweetie。」

如新婚夫妻

超蓮與竇驍感情穩定，早前超蓮接受劉嘉玲主持內地節目訪問，嘉玲在宣傳新節目時，曾誤爆超蓮與竇驍「秘婚」，事後嘉玲回覆《蘋果》澄清：「呢個係我做節目好大嘅mistake，我以為佢哋結咗婚，但其實係冇嘅。」而一對當事人也表示未考慮婚事，超蓮稱仍為父親賭王何鴻燊守喪。雖然未正式結婚，但超蓮就愛與男友網上晒恩愛，上月底她陪竇驍到雲南麗江拍內地節目《追星星的人》時，在微博貼出靚相，並留言：「聽說在這裏能看到流星雨」，為男友節目落力宣傳。近日她又在內地社交網上載兩人齊齊下廚耍花槍短片，儼如新婚夫妻。