一連6場的MIRROR演唱會今晚將會在九展舉行尾場，連日來一眾鏡粉在網上瘋狂洗版，皆因這個演唱會出現一票難求情況，日前更有網站出售今晚尾場原價780元的門票，及1,280元VIP門票，黃牛竟最貴開價至231,800元，炒至逾297倍，其他黃牛天價還有逾13萬至21萬元不等，雖然這些只屬黃牛黨的叫價，有價無市，不過已經成為城中另一個話題！

花姐今日在IG的貼上MIRROR站在台上的背影相並說：「今日last show，好好享受舞台！」貴為ViuTV一哥的強尼，今晚有份入場睇騷，他在IG Story亦有轉發尾場被炒至23 萬的新聞並說：「嗱！係咪先，我個位係咪可以平平哋三十萬賣咗佢。。。我相信公司唔會怪我嘅！今次仲唔可以換部新嘅卡拉ok！Yeah！」開完玩笑後，強尼當然是自己入場睇騷，不過連日來fans們瘋狂式洗版，他笑稱綜合所有IG Story，成個演唱會由頭到尾睇了很多，所以今晚睇show會畀自己兩個目標：「1.喺台下喪同佢哋揮手，直到佢哋每個人都睇到同我揮番為止。2.入場前同佢哋嘅應援團集齊晒12份應援物，畀佢哋簽埋名一set留念！」

「腦細」林日曦在FB重貼兩年前與姜濤合作拍廣告的相片，他說：「有人問我係咪唔鍾意MIRROR？我笑而不語，心諗阿叔我兩年前已經菠蘿雞咁黐埋去姜濤嗰度，搵佢拍廣告啦！至於點解我冇去睇佢哋演唱會，其實好簡單，廿幾萬一張黃牛飛...好似略嫌貴咗少少..我想留返啲錢嚟買過架車..然後將呢架姜濤坐過嘅車仔，用廿幾萬賣返出去..然之後先用得返嚟嗰廿幾萬去買張飛睇MIRROR..唔知有冇得諗..？」結果反而有網民讚「腦細」有眼光，一早已經找姜濤拍廣告，有人提議他不如再搵姜濤合作！」

父母捧場 姜濤流淚

另一方面，姜濤在母親節當晚在台上演出時感觸落淚，原來他父母到場睇騷，今日《壹週刊》有報道指開場前，有不少姜糖上前跟姜媽姜爸打招呼，直到MIRROR大合唱時，姜濤不時望向台下的父母，忍不住感觸流下男兒淚，其間更不斷向隊友介紹父母，指住台下的姜爸，細細聲說：「我Daddy呀！」同時又望住媽媽，做嘴型說：「母親節快樂！」

此外，蔡一智、關心妍夫婦、陳蕾和商台DJ Vani昨晚亦有到場睇騷，完騷打咭當然是指定動作，Vani在IG貼上合照並說：「MIRROR在香港人最需要重拾笑容、信心和希望的時候出現了！」

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