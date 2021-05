由Marvel與Sony合力製作的《毒魔》(Venom)於3年前全球勁收,而續集《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)今日就發佈最新預告,繼續講述這位亦正亦邪之角色故事。

預告一開始以搞笑方式呈現,已經與毒魔共生之湯哈迪(Tom Hardy),二人一起食早餐,但由毒魔煮食時卻令廚房大亂,之後二人一起購物,毒魔更會用中文「晚上好」向店員打招呼,可見毒魔相當風趣。接下來就到奸角活地夏里遜(Woody Harrelson)現身,他在監獄中被打針變成「血蜘蛛」(Carnage),並與毒魔對決,雖然片中未見蜘蛛俠現身,但有粉絲都估計他可能會客串露面。

