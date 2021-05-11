MIRROR成軍三年，上周四（6日）重返九展Star Hall開第二個演唱會，叫座力驚人，有黃牛開癲價賣飛，另有人為求入場，不慎中伏受騙。

今晚尾場run down依舊，不過MIRROR成員更投入，Anson Kong唱完《黑之呼吸》後，他向台下fans說：「今日係最後一場，仲坐喺度？大家準備好未？」其後有一節Anson Lo與阿Jer又唱又跳，擅跳舞的Anson Lo笑言跳到鼻水都流埋，唱歌擔當的阿Jer就說：「我終於跟到Anson Lo節奏，佢跳兩首歌都唔喘氣，係唔簡單。」阿Jer之後又送上尾場限定，加唱《水刑物語》才唱《狂人日記》。

尾場演出期間，阿Jer、Tiger、Jeremy、Alton都忍不住喊，姜濤、Edan及Anson Lo要安慰隊友，後來唱團歌《一秒間》時，唱先的Anson Lo喊到唱唔出聲。平時12人在吊架上派心冧fans，今晚Anson Kong拿出相機，拍下當刻感人畫面。

Alton壓軸亦同樣催淚，他講到花姐從他身上睇得到「感染力」，Alton開始哽咽，台下有人大叫「王智德世界第一」（Alton中文名），終於令他感觸到要停下平復情緒，再慢慢一字一句為演講收尾說：「條路好崎嶇，要行到過嚟唔容易，我知我有你哋。所以我要以行動證明畀大家睇，人生總有路好難行，只要堅持，先可以去到目的地。」

姜濤：香港樂壇加油！

完騷前MIRROR在台上輪流多謝支持，平時少出聲的Tiger主動要咪，多謝父母睇尾場。Edan指多謝公司開拍《調教你MIRROR》，因此才反思：「如果唔係經歷咗梅窩嗰次，可能我哋好似網民咁講，半年之後就會唔見咗，經歷完呢次演唱會，我可以好肯定仲有好多個3年。」Ian說12子初心一樣：「做好每一首歌，跳好每一隻舞。」姜濤最簡單，留下兩句：「香港加油！香港樂壇加油！」Lokman說演唱會台上台下都完美：「成件事……好似好簡單，你哋買飛入嚟睇……」不過台下大笑並叫上台：「好難呀（買飛）！」令Lokman要笑住道歉。

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