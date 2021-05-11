向來惹是非兼「把口唔收」的吳若希（Jinny），又成為網民談論的對象。早前她和家人去到元朗一間農莊遊玩，享受家庭樂。事後這間農莊將當日吳若希在農莊拍的照片，在上月24日上載農莊於facebook，並留言寫︰「多謝吳若希昨天一家大小到訪菠蘿園。」相片中只有吳若希獨照，她還笑容滿面托住腮。

不過昨日吳若希發現這帖文後，非常介意，還在該帖文留言︰「相片未經授權公開，請儘快移除。」網民發現Jinny的留言後，激發起網民熱烈討論，大部分留言都指Jinny為一張相而有點小器，甚至認為她只是「曲線宣傳」。網民留言指︰「好大官威！」、「以為自己大明星」、「唔好咁小器，做人大方啲啦」等，更謂香港沒有肖像權。不過亦有網民留言撐Jinny「都應該問過別人才post」等。

而今日Jinny見事件仍在發酵，她在自己IG story一問一答「自抽」一番，她寫︰「喂！新聞話你又俾啲網民鬧wor（喎）！」而她自答︰「係呀，慣ga（㗎）la（啦）」再問說︰「趁大家咁關心你嘅時候，嗱嗱聲宣傳吓啦。」而她自答︰「你又啱wor（喎）！」之後還提醒大家看她的頻道。

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