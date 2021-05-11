韓國名導奉俊昊執導、男星宋康昊、李善均等人主演的韓片《上流寄生族》，不只在當地受影迷歡迎，更在去屆奧斯卡頒獎禮上奪得四個大獎，揚威海外。而《上流寄生族》熱潮不退，繼去年宣佈製作《上流寄生族》美劇版後，今日再有消息拍，電影將以話劇形式在日本公演。

今年初已有計劃

韓媒《國民日報》引述《上流寄生族》製作公司CJ ENM的相關人士透露，近日與在日韓僑電影製作人、曼西斯娛樂代表李鳳宇簽訂合約，《上流寄生族》將編成話劇在日本演出。據悉李鳳宇早於今年1月已計劃將《上流寄生族》話劇化，他受訪時表示：「以前在日本發行韓國電影時，因而與奉俊昊導演結緣，並保持密切關係。《上流寄生族》在奧斯卡獲獎後曾與導演見面，當時已向他提議將電影戲劇化。」

背景設於90年代日本

有指《上流寄生族》話劇版邀得日本電影界和戲劇界的著名作家負責改編，將忠於電影結構和角色，但背景將設定在90年代的日本，預計明年或2023年演出。

李鳳宇過去創立的Cinequanon製作公司，曾製作《Pachigi!》、《扶桑花女孩》等獲得日本電影學院獎的電影，並積極在日本發行及宣傳韓國電影。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）