韓國元祖偶像男團水晶男孩的41歲成員李宰鎮，今日突然透過所屬的YG事務所公開婚訊，表示已跟圈外女友結婚，令fans大感驚訝。

不舉行婚禮

李宰鎮的聲明表示：「身為水晶男孩的一員，所以想最先告訴一直支持我的fans。1997年，18歲的我作為水晶男孩出道，不知不覺間已40多歲了，不久前和一位女性約定好廝守一生。由於疫情影響，最近大家都過得很辛苦，所以不會舉行婚禮，由雙方家人簡單吃飯來代替。再次感謝fans給予我無限的愛，感謝像親兄弟一直照顧我的成員。現在有了幸福的家庭，會成為彼此的後盾，努力成為更有責任感、成熟的丈夫，謝謝。」fans立即送上祝福。

曾被拍約會照

李宰鎮未有公開更多關於老婆的細節，未知兩人拍拖多久，但李宰鎮於2017年時，曾被影到與一名女性同遊濟州島，當時YG僅表示：「是藝人的私生活。」未知同行女子是否就是現任老婆。而李宰鎮是水晶男孩第二位結婚的成員，早前殷志源在2010年曾與初戀女友結婚，但兩年後因性格不合而離婚。

水晶男孩於1997年出道，成員包括殷志源、李宰鎮、金在德、姜成勳、高志溶、張水院，組合於2000年解散，直到2016年因MBC綜藝節目《無限挑戰》特輯而重組，但成員高志溶未有歸隊，組合以5人之姿活動。而姜成勳因接連爆出是非，於前年與YG解約，水晶男孩改組為四人組合。

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