一連六場MIRROR演唱會熱爆全城，多位星級觀眾及鏡粉看過12子瞓身演出後，全都有讚冇彈，贏盡口碑。在一票難求的情況下，竟有網民提出願意分別以7月黎明紅館個唱頭場、8月周杰倫（周董）中環海濱騷尾場門票，來換取MIRROR的門票。黃牛黨更趁最後機會開天索價，將原價780元的門票瘋狂叫價至逾23萬元，離譜之極。

人氣男團MIRROR自上周四開始，在九展Star Hall舉行一連六場演唱會，今晚迎接最終場，門票亦越炒越貴，昨日有網站出售今晚尾場原價780元的門票，及1,280元VIP門票，黃牛竟最貴開價至231,800元，炒至逾297倍，其他黃牛天價還有逾13萬至21萬元不等，令人咋舌。除尾場門票外，昨晚尾二場780元靚位亦一度被炒至11萬元，打破張學友、劉德華、黎明、陳奕迅、王菲、鄭秀文、五月天及周杰倫等前輩紀錄，甚至有網民分別提出以7月黎明紅館騷頭場，以及8月周杰倫中環騷尾場的門票，來換MIRROR門票。

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最貴成交17000元

不少網民就MIRROR天價炒飛議論紛紛：「11萬，我可唔可以買起MIRROR單獨對住我表演？唔使同你地共享。」財經作家「渾水」亦在社交網留言：「111,000元張飛，呢個應該係亞洲天團嘅價錢吧？」有網民亦指這純粹只是黃牛黨叫價：「嗌到1億都得，有人買成交到先係真實價錢。」昨日《蘋果》翻查網站時發現這些天價門票有價無市，及後更突然消失，至昨日傍晚時分最高炒價近40,000元一張。相反，尾場部份較「親民」的炒價門票才有人問津，如原價780元B行（即第二排）的門票，最終以17,153元售出，但依然比原價高出20倍。

近日多位前輩藝人，包括鄭裕玲、黃偉文（Wyman）、謝安琪和張繼聰、阮小儀、趙學而等，捧完MIRROR場後，也不約而同大讚，Wyman在Ig貼相笑稱曾有人問他可會以12星座各寫一首歌：「寫中晒12星座嘅心聲難？定完美又啱尺寸咁為12位MIRROR成員每人度身訂做一份歌詞難？咁諗落又好似12星座易啲喎！」MIRROR經理人「花姐」黃慧君即留言指難不到他。Wyman之前為呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》填詞，他也留言笑說：「第一次現場聽《E先生》，好似睇（人哋）個仔幼稚園畢業表演咁，係好感動嘅。」天后鄭秀文雖沒親身捧場，但她日前在Ig亦貼出MIRROR翻唱她的《我們都是這樣長大的》片段力讚：「12人同心唱這首歌，有一種來自青蔥的感動，看到要做到最好的決心。」

入紙紅館跨年騷

另外，近日MIRROR傳出已接收楊千嬅早前放棄的明年1月初紅館檔期開騷，據知花姐已入紙申請12月18至明年1月5日的檔期，扣除搭台拆台日子，估計MIRROR首踏紅館最少可開十場，不過現仍等紅館批文，最快月尾才知結果；江海迦（AGA）亦會在明年1月於紅館開騷。至於有網友稱願意用來換MIRROR門票的黎明７月紅館騷，反應同樣熱烈，昨早10時開始優先訂票，在半小時內已售罄，主辦單位隨即宣佈加開13及15日兩場，加場門票將於後日優先訂購。

連日來花姐全程貼身照顧MIRROR，12子亦很痛錫花姐，他們趁前日母親節在後台向她送上康乃馨及獻唱《世上只有媽媽好》，事後花姐在Ig貼花束相及留言：「大家嘅出現填補咗我嘅缺口，令我感覺溫暖，多謝你哋。」另外，姜濤父母在前晚母親節去捧乖仔場，去年尾曾中風入院的姜爸雖然要拿枴杖，但精神不錯。姜濤在台上望到父母時更忍不住落淚，一度指着姜爸並細聲說：「我爹哋呀！」望向姜媽時還說：「母親節快樂！」