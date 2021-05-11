TVB自從搵曾志偉和王祖藍做高層搞綜藝節目後，對家ViuTV反而越戰越強，新節目《ERROR自肥企画》成為全城熱話，反而TVB《開心大綜藝》就被嫌老土兼「阿婆都唔睇」，原來兩個節目都收投訴，通訊局今日回覆《蘋果》，《大綜藝》共收到315宗投訴，《自肥》則共收7宗，TVB今勻終於「反勝」ViuTV一仗。

據通訊局回覆《蘋果》表示，「就4月11日至5月9日期間無綫所播放的電視節目《開心大綜藝》，共收到315宗投訴，投訴人主要認為内容低俗、有侮辱成份，或含有粗俗用語；就5月3日至5月7日期間ViuTV所播放的電視節目《ERROR自肥企画》，共收到7宗投訴，投訴人主要認為内容暴力、低俗不雅，或含有粗俗用語。」通訊局會按既定程序處理有關投訴。

TVB《大綜藝》首集由王祖藍化身「藍太」惡搞特首林鄭月娥，結果收250宗投訴，主要認為內容「低俗」或具「侮辱成份」，結果王祖藍在第2集上宣佈永久離開節目，雖然之後搵盧宛茵扮衛蘭、胡楓同Supper Moment合唱，但都無助口碑，扣除首集250宗投訴，再收到65宗投訴，至今合共315宗。

反而ViuTV《ERROR自肥企画》自播出以來集集有驚喜，Mike導炮製癲喪遊戲，又大玩炸生啤公仔、「死亡行星」、「鳳凰不死鳥」令觀眾笑破肚皮之外，連阿Dee除剩底褲接受「爆丸」及保錡用蜜蠟脫陰毛都照出街，痛到癲的保錡狂爆粗鬧公司︰「好X痛呀！仆街，黐X線㗎公司！」完全顛覆過去數十年電視節目舊框架，但觀眾都好包容，通訊局共收7宗投訴。

兩個節目引起不同迴響，網民都議論紛紛，有撐在《自肥》節目入面感受到由製作組到藝人那種「真」，狠批TVB「假」和「離地」正正是節目的死因；不過，亦有網民批評《自肥》：「講晒粗口，教壞晒小朋友。」有網民則反駁：「人哋開始節目之前咪講到明此節目只適合成年人觀看，你又盲又聾？」

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