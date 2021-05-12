趙學而、黎燕珊與黎美言等今天於中環出席髮型屋開幕禮，學而直言甚少出席喜慶活動，今次是幫她多年的髮型師創業開店，故專程來支持，她說：「喺咁唔景氣嘅疫市開張，所謂五窮六絕七翻身，值得嚟支持。」學而又謂不懂理財，沒有信心做生意，不過也希望市道盡快興旺，大家也有工作。

被問到何時開演唱會？她說：「一直拖緊，原本喺19年11月喺九展開，但係入座50%、75%都平衡唔到，因為我鍾意細場，加上自己都有份投資，都唔想蝕，又唔想拖太耐，自己想過返癮，唔係易。張poster做好，而家個樣都已經唔同晒，要執返佢。」

另外，黎燕珊剛拍完劇，趁休息的空檔打復必泰疫苗，她說：「要盡公民責任，打完第一針，本來以為難唔到我呢個運動形，但係第二日發現針口痛，好攰要瞓，人哋話第二針勁啲，訂咗5月30號打，但當時開緊工，或者要提早少少，同埋想請定假。」她又笑爆外傭姐姐之前因為要打疫苗，寧願不續約，她說：「之前叫姐姐續約時要打疫苗，因為政府之前話唔打冇得續約，姐姐同我講『咁我唔做嘞！』之後佢見啲同鄉打，我哋一家都打晒，佢都話打。」

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