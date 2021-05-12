英國音樂盛事英國音樂大獎（Brit Awards）今日完滿結束，25歲人氣女歌手Dua Lipa連奪兩獎成大贏家，風騷谷胸搶盡天后Taylor Swift風頭。獲得最佳組合的Little Mix兩位成員Leigh-Anne Pinnock和Perrie Edwards更挺着大肚現身，在台上直指英國樂壇白人男人至上，歧視女性。

英國音樂大獎今日舉行，是當地疫情下首個大型現場頒獎禮。憑大碟《Future Nostalgia》奪得最佳大碟及最佳女歌手的Dua Lipa，在台上致詞時，建議英國首相約翰遜（Boris Johnson）為護士及醫護人員加薪，獲全場掌聲：「我們為他們鼓掌是很好的，但我們需要付錢。所以我們應該熱烈地鼓掌，及向約翰遜傳遞我們支持向前線人員加薪的訊息。」至於早前宣佈大肚的Little Mix成員Leigh-Anne Pinnock在領獎時就指女性在英國樂壇不易生存：「我們見過白人男人至上、討厭女性、性別歧視，及缺乏多元化。我們很自豪能夠團結一起，在我們身邊有很多堅強的女性，現在可以用聲音發表意見。」此外，其他獲獎歌手包括Taylor Swift、Billie Eilish和Harry Styles等。

《英國音樂大獎》得獎名單：

突出歌手：Arlo Parks

最佳英國單曲：Harry Styles《Watermelon Sugar》

最佳女歌手：Dua Lipa

最佳男歌手：J Hus

最佳國際女歌手：Billie Eilish

最佳國際男歌手：The Weeknd

最佳國際組合：Haim

最佳組合：Little Mix

最佳大碟：Dua Lipa《Future Nostalgia》

最佳新人：Griff

全球典範：Taylor Swift

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