近年淡出娛樂圈的王秀琳（Mango）昨晚做「鬼王」潘紹聰的網上節目嘉賓，不少網民在節目中留言指摘Mango拜金和屈某某人非禮等，令她「條氣唔順」兼「好嬲」，自爆當年遭非禮後要啞口食黃蓮的內情。她說：「我都唔會怪人，好多以前新聞誤會我人格，而我冇機會去解釋、平反，加上以前唔夠膽去講，就算係事實，但公司都想我講少句，等佢件事忘記。但其實唔係咁囉，我離開咗都係咁，到你死嗰刻都係帶住呢樣嘢去死。」

睇留言睇到喊

Mango表示有時睇到鬧自已的留言會睇到喊，即使信佛，仍難以放下，還在節目中爆料說：「啲人話我冤枉某某人非禮我單新聞，講真當時自己戇居，公司幫我開記者會我只識喺度喊，唔識去解釋，因為好驚，一個女仔二十出頭，唔會生安白造，咁冇面嘅嘢。」

她續說：「嗰日係鬼門關開，嗰時喺清水灣亞視影城拍嘢，劉以達同佢老婆好錫我，以前我住觀塘，每次都會兜埋我返屋企。但嗰日冇佢戲份，嗰位演員，唔想去開名，走埋嚟話陣間收工一齊去食飯，就同主角一齊去食消夜，嗰次係我第一次接觸男主角。食完飯後，男主角住將軍澳話順路兜埋我，送我返去，成個人已經好快擒喺我身上，唔係誇張，唔係特登講衰人哋，唔好話發毒誓，總之我唔會講大話，之後情節唔講得咁清楚，我喺車裏面求佢放我走，佢好大力壓落嚟，我係咁喺度喊，我真係求佢放我走。」

Mango稱落車後喊到不敢返屋企，怕同住家人擔心，只找了一位好姊妹哭訴，之後又返公司繼續開工。怎料男主角當無事發生，還在locker拿出餅乾問人「食唔食」，令Mango嬲到震：「我嗰刻真係好想殺咗佢！」

男主角有六次非禮記錄

有份食飯的男演員見Mango雙眼通紅，即上前慰問，但後來才知對方向記者通風報訊，令事件張揚。之後經理人公司為她舉行記者會，她聲稱自己是歌手出身，但面對電視版記者的尖銳提問，覺得是偏幫男主角。她說：「問點解唔即刻報警？我驚吖嘛。但後來我又覺得係喎，點解唔報警，我咪去囉，好似係藍田差館，太耐唔記得，但當時一位madam錄口供，話嗰個人喺佢哋差館有6次非禮人嘅記錄，我真係發誓我冇講大話，但以前冇咁多天眼，衫都洗埋啦！我成日畀人去鬧去話，我已經好慘，當時細個發生呢啲事俾人話我屈佢，好慘。」而潘紹聰打圓場說：「人比鬼更加恐怖，放下啦。」

Mango曾參與過亞視《我和殭屍有個約會3永恆國度》，於04年聲稱遭同劇對手非禮，指對方於駕車送她回家途中，強行拖手、強吻，甚至想伸手入其衫內。而嫌疑人尹天照表示樂意與Mango當面對質，Mango最終報警，尹天照曾被帶返警署協助調查，同年12月，尹天照獲通知不予起訴，事件告一段落。而信主後的尹天照亦表示因宗教問題不會再拍《殭屍》系列。

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