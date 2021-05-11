林家棟主演、陳健朗執導的電影《手捲煙》去年在疫情下開拍，昨日獲邀競逐下月在意大利舉行的第23屆意大利烏甸尼遠東電影節，更在當地舉行歐洲首映。今次是電影繼去年獲台灣金馬獎七項提名兼成為影展閉幕電影、參選第16屆大阪亞洲電影節、第9屆新加坡華語電影節開幕電影及香港亞洲電影節開幕電影後，再次揚威海外。

導演陳健朗興奮

陳健朗得悉電影入圍，雖未能親赴意大利，但興奮表示：「再次謝謝台前幕後的付出，令電影走得這麼遠！希望《手捲煙》這艘承載着香港味道的船，可以在未來到達更多不同城市！」而烏甸尼遠東電影節的創辦人兼主席Sabrina Baracetti發表對《手捲煙》的感言：「它是純正香港黑色電影，代表了我們二十多年來熱愛的港產片！」更點名讚攝影師劉子健︰「他富有現代感的影像處理，色彩濃烈迥異，別樹一幟。」2018年杜汶澤的《空手道》曾在烏甸尼遠東電影節奪得「網上票選最喜愛電影獎」，翌年黃秋生奪「傑出成就金桑獎」，其主演的《淪落人》就捧走「觀眾票選金桑獎」及「影評人黑龍大獎」。

《濁》片優先場爆

《手捲煙》講述飾演退役華籍英軍林家棟，為生活加入黑社會，有天他認識了南亞裔古惑仔Bipin Karma，並收了對方100萬收留他，兩人成為好友，後來林家棟捲入走私糾紛，Bipin Karma拿毒品替他還錢卻遭黑幫捉走，林家棟待吸一口手捲煙後，才決定自保逃走抑或犯險救友。

此外，吳鎮宇主演、新晉導演李駿碩執導的《濁水漂流》亦取得好成績，該片早前入圍荷蘭鹿特丹影展「大銀幕」競賽單元，而本月16日上映的兩場優先場預售門票已售罄。鎮宇飾演剛出獄有毒癮的露宿者，在戲中連爆金句「香港把X」，而製作花絮中可見他滿口煙屎牙，入型入格。吳鎮宇對戲中的不公義忿忿不平︰「話街友啲行裝係垃圾要丟，但又唔畀人執。既然政府做得唔啱，我哋就要去行使市民嘅權利。」