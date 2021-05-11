「一早忘記咗好多數字，有陣時數字係會局限你嘅行為。」說的是葉童還有兩年便正式「登六」，但對於葉童而言，年齡從未有對她造成任何枷鎖：「對我嚟講我係冇變，仲係嗰隻想去學彈琴，咪走去學彈琴；想跳舞嘅，咪走學跳舞，但係好多時啲人會話：『唔係喎，你都一把年紀，仲郁唔郁得，學唔學到嘢㗎？！』唔係我去學唔到嘢，而係出便有啲聲音話畀你知，你係唔可以咁做。」

疫情改變生活

有一段日子沒有參與香港劇集的葉童，最近客串ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》，與盧慧敏合演母女，日前她在九龍灣接受《蘋果》訪問。葉童在1982年憑《烈火青春》一炮而紅，在演藝圈打滾接近40年的日子，演活過無數大大小小的角色，雖然她一直以為自己很了解自己，但想不到因為一場世紀疫情，不但工作受到影響，連帶生活亦有轉變：「我喺呢一年好似了解自己多咗，以前就算瞓覺，我都會令到自己好忙，不停諗好多嘢，睇電視同聽歌，要搞到自己好攰先會瞓，咁一定唔會早瞓喇，我都會諗自己係咪夜貓子？不過呢個疫情，令到我多咗時間，打機、睇電視睇到我想嘔咁滯，突然間覺得唔可以咁，好想變一變，點樣可以令自己早啲瞓呢？」

結果葉童嘗試熄掉所有東西，在一個寧靜環境下，臨瞓前做伸展運動，竟然改變了多年來的生活習慣：「而家有大半年時間，我係可以喺11點前瞓覺，8點半左右就會醒，但係我嘅目標係7點鐘起身，原來我都可以靜，靜呢個感覺好舒服，生活好似多咗啲空間，原來係咁簡單，呢種平淡嘅生活係好正。」

推戲並非「唔志在」

印象中覺得葉童對自己有一套生活模式，令別人認為她唔志在：「誤會嚟，我出道嗰陣好蓬勃，有人唔介意叠住啲工作，我試過1、2次覺得好辛苦，晏晝太陽最猛嘅時候開工，直頭想暈低，見到架van直頭想衝入去瞓覺，埋位只係一個人肉咁企咗喺度，個腦係冇嘢，慢慢覺得呢個唔係一個演戲，只不過係一個紙板咁戙咗喺度，我真係接受唔到，完全過唔到自己嗰關，變咗我鍾意工作完要休息，一唞係幾個月，所以嗰陣咪俾人感覺係唔志在，點解會推戲，但事實上係體能適應唔到，我明白好多人唔係咁諗，覺得唔合作，好寸，我知自己出發點係好。」

回饋下一代

其後有一段日子葉童主力在台灣和大陸拍戲，原來多年來她都沒忘記香港這個家，多次應電影系學生邀請，參與拍攝工作：「我唔係一定要大project先會做，只要對方有誠意，我啲時間夾得到就會做，我唔係嗰隻唔志在嘅人，有得賺一定會賺，不過如果嗰份工唔一定賺，但係可以回饋嘅，我又覺得OK。」她又讚電影系學生製作認真：「我哋每次合作都有討論，試過開會開到唔想開，因為我都知道佢哋想做啲乜嘢，但係我唔想佢哋覺得我擺款，嚇親佢哋，咪惟有同佢哋開吓會。好鍾意見到佢哋嗰種熱情，我當然知道呢條路唔係咁容易行，但係有父母願意畀啲小朋友去試，已經係一件值得支持嘅事，係幾得意、好玩，對我嚟講有唔同嘅感受。」

笑稱會否覺得自己「後生咗」？葉童笑說：「我不嬲覺得自己係不老的傳奇，但係佢哋所做嘅事，你覺得唔會係小朋友做嘅嘢，佢哋想表達係一個大人，所以全部嘢都計算得好好，好清晰。初初我想見到啲小朋友發脾氣，發𤷪𤺧，又或者忍受唔到壓力嘅嘢，事實上原來係完全冇。」她指跟同學有夾錢整一個應急基金：「每日夾一二千蚊出嚟，萬一有乜嘢突發事件，就喺個基金拎錢出嚟，帶埋錢去打工，都幾得意，所以我咪幫吓手，希望佢哋唔會覺得老師啲演技咁『樣板』。」

從沒年齡枷鎖

屈指一算，葉童還有兩年便「登六」，談到這個轉變，「我真係冇諗喎，一早忘記咗好多數字，有陣時數字係會局限你嘅行為，對我嚟講我係冇變，仲係嗰隻想去學彈琴，咪走去學彈琴，想跳舞嘅，咪走學跳舞，但係好多時啲人會話：『唔係喎，你都一把年紀，仲郁唔郁得，學唔學到嘢？！』唔係我去學唔到嘢，而係出便有啲聲音話畀你知，你係唔可以咁做。」

葉童回想有次出活動着迷你裙，被親戚評頭論足：「我記得有一次出席記者會，準備咗一件衫，好靚幾特別，係一條比較短嘅裙，我覺得自己應該可以着到，點知我着住條裙影完相之後，身邊有啲親戚話有人話我咁大歲數仲着條迷你裙，都唔啱自己嘅身份，有冇搞錯呀！嗰刻我突然之間好嬲，我唔係嬲批評我嗰個人，而係嬲嗰位親戚。」

葉童本以為親人應該會理解她的性格：「點解親戚會咁唔了解我呢？點解佢會因為人哋所講嘅說話而去懷疑我嘅感受同品味呢？我嗰個打扮唔係因為我想扮青春，而係嗰個打扮覺得係靚呀，點解要將嗰個年紀去局限咗呢個人嘅打扮？所以好多時唔係我嘅心態點諗，而係人哋設定咗一個狀態擺喺我身上。」

講起穿衣品味，葉童認為人生應該活得精采，隨心配搭，「大家仲係以前嗰種模式，上咗年紀喇，衣着同行為都要檢點，點解要佢有番咁上下資歷嘅人，仲要去檢點？呢個真係好奇怪，唔係應該要活得精采咩？因為佢已經更了解自己要啲乜嘢，可以做啲乜嘢，或者唔可以做啲乜嘢。」

難做「唔討好」的女人

最近客串參與ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》，與盧慧敏合演母女，角色係「唔討好」的女人，葉童在劇中為展開新生活，不惜抛下女兒，當女兒求救時，在不情不願的情況下出現，「最初都唔係好知點樣做呢個角色，好難去諗點解個阿媽可以咁狠心去抛低個女，到底個關係係啲乜嘢？初初我都諗咗好耐，究竟要點樣去演？」

其後與導演傾談後，葉童獲得另一種啟發：「會唔會係有一種係我唔同你喺埋一齊，就即係對你好嗰樣嘢呢？慢慢我發覺原來真係有一啲咁嘅人，如果我對你嘅時候，只係諗到啲負面嘢，咁可能唔喺埋一齊會好啲，若果係困獸鬥，互相對大家唔好嘅話，不如分開喇！」

葉童不諱言在生命曾遇到一些相處不來的人，她便會調整開工心態：「拍戲嘅時候，我都試過遇到一啲人，唔知點解大家好似八字唔啱，我講一句，我都唔知佢係聽到定聽唔到，咁做嘢係好難；如果係做對手嘅嘅話，通常我會將眼嘅focus專登調校矇啲，有陣時睇得太清楚，可能會令自己諗好多嘢。」

葉童當時有試過向對方提出意見，但情況沒太大改善，「事實上我都唔知對方係諗緊乜嘢，我以為啱啫，但係佢可能覺得我做乜都係唔啱，我點樣先可以令自己覺得舒服，而又可以共同去完成到件事呢？ 咁我冇理由不停咁要求對方，咪我自己調整，我覺得拍完係有改善」。

在片場打滾多年，葉童慢慢學懂放開，做人有時真的退一步海闊天空，「我願意行出第一步，遇到啲對手唔啱唔鍾意就拒絕，好似唔係演員應該做嘅事；況且對演員嚟講，好多工作都係短期嘅工作，就算真係幾難頂，都係1、2個月嘅事，如果喺呢段時間我可以頂到，對我自己都係一個加分，明知到有啲嘢係自己唔想做，但係我都可以完成，可以拎隻免仔。人係會變，今日你同呢個人八字唔夾，但係過咗1、2年之後，未必係嗰樣嘢，所以冇話黑就黑、白就白！」

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