台灣「第32屆金曲獎頒獎典禮」將於6月26日假台北小巨蛋舉行，今日大會宣佈入圍名單，田馥甄（Hebe）、蘇慧倫、譚維維、萬芳等爭國語歌后，入圍華語歌王包括：林俊傑、吳青峰、韋禮安等，而五月天、盧廣仲等爭年度歌曲，最佳單曲製作人入圍者有周杰倫《Mojito》，伍佰&CHINA BLUE則有份角逐台語歌王，今年特別貢獻獎得主是羅大佑（名單詳見附表）。

共7項入圍的田馥甄，她所屬唱片公司表示：「田馥甄正在山裏，手機目前沒有訊號，她應該很開心，先幫她謝謝評審，等聯絡得上她時再問她感想。」陳嘉樺（Ella）則戥好姊妹高興：「知道馥甄很辛苦、很認真在做這張專輯，親身參與每一首歌，就像苦行僧，很開心被評審聽到了。」林俊傑對於能入圍最佳作詞、最佳華語男歌手，他表示：「很慶幸在這段時間還能透過歌聲和音樂帶給這個世界一些溫暖，感謝評審團給予的肯定！」

去年榮獲歌王的吳青峰，今年爭奪冧莊，原本是蘇打綠主音的青峰，單飛發展後依然受歌迷支持，惟與昔日經理人林暐哲決裂，青峰因違反《著作權法》被起訴，兩人在法庭上針鋒相對，昨日林暐哲到台北地檢署出庭，控告蘇打綠成員馨儀妨害電腦使用。青峰在IG發千字文抒發感受，「一次又一次，我真的不敢相信，這些話是從一個，我曾視為父親的人口中說出。一直以來盲目相信他、永遠感恩報答的我，為甚麼要這樣被對待？就因為不合作，十幾年的情誼都不重要了嗎？」青峰更質疑當初原來對方一開始就別有用心，出庭落淚是因為至此徹徹底底死心，如同第二次經歷「失去父親」的過程。

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