金宇彬和劉相務抗癌成功。
韓國有不少藝人都曾經患過癌症，當中最令人印象深刻是韓劇《繼承者們》男星金宇彬於2017年因為患鼻咽癌而停工，金宇彬在女友申敏兒的陪伴下不時出入醫院接受治療，最終經過兩年多的治療下，金宇彬終抗癌成功，並於前年11月亮相青龍獎，正式回歸演藝圈。而早前完成《盜賊門》導演崔東勳執導新作《外星人》的金宇彬亦終於開通IG，自從開設IG後，金宇彬亦不時開心share工作照，昨日他就上載在化妝間收到咖啡店送上的蛋糕，不少fans及網民都留言讚他越來越有型。
健康無異常
至於現年40歲的諧星劉相務，於2017年患大腸癌三期，完成手術後於2018年與作曲家金延智結婚，兩公婆不時公開晒恩愛。而金延智今日在IG上載老公到醫院覆診的照片，並留言：「手術四年來健康無異常。哥哥每6個月就來醫院接受檢查，他擔心我會不安，所以一直會逗我笑。」同時又感嘆手術後已經不經不覺度過了1493天，感覺就如昨日一樣，而金延智希望老公能夠一直健康下去。
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