由戚其義監製兼執導、麥明詩、麥子樂、黃又南和陳雅麗主演的亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》（暫名），今日在大埔亞視總台取景。提到麥明詩、麥子樂和黃德斌在劇中的三角戀，當中麥明詩和麥子樂有場激情戲，但麥明詩卻傾向與黃德斌拍：「始終德斌比較前輩啲，佢（麥子樂）就來日方長！」麥子樂即笑說：「嘩！即係叫我等吓，佢（黃德斌）而家同男仔拍㗎嘛！」

獲麥子樂讚狀態Fit爆

麥明詩早前預告將會拍一場泳衣戲，屆時會出動私伙泳衣，更積極收身以達最佳狀態，她指現時的狀態是入行以來最好的，麥子樂大讚對方fit到爆，麥明詩說：「而家當拍戲係一個興趣嘅時候，心態會更加開心同珍惜，好似冇咗嗰種工作壓力。」

問到她在大台拍劇相比，現時是否較舒服？她說：「其實而家拍嘅時間比之前係長，因為我喺無綫拍劇，好多支線，今次就要喺最短時間內拍晒，所以每日都好充實，但有足夠休息，同埋最開心係每日都有人『萬歲』。」麥子樂說：「係呀，連收音師、燈光師都會『萬歲』。」

帶私伙酒開工

問到曾志偉有否斟她返大台幫手做港姐？麥明詩表示一直跟大台保持聯繫，可惜因時間緊拙，但都想保持溝通。她更提議可安排今屆港姐佳麗們在荒島求生，這會凸顯她們的真性情、獨立和堅毅的一面，全是港姐應有的特質。麥子樂聞後望着她笑，麥明詩反問：「你做乜笑呀？你望住我唔覺得我有呢啲特質咩？」麥子樂打圓場：「10優！」麥子樂又開玩笑說自己越來越欣賞麥明詩。

另外，麥子樂指拍攝非常順利，大讚阿戚拍劇又快又爽。由於近日的廠景以酒吧為主景，所以麥明詩這兩天都帶了私伙酒。問到是否邊拍邊飲酒？麥明詩表示：「因為阿戚會有朋友嚟指點吓，所以帶啲酒嚟一齊飲開心吓，而且有啲道具好甜，我又減緊肥，不過我哋都係飲少少。」

陳雅麗投訴遭黃又南拮痛

至於黃又南與陳雅麗飾演情侶，早前已拍了一場親熱戲，陳雅麗笑說：「我哋嘅親熱戲係激吻、喪吻。」黃又南笑指是對方主動，不過陳雅麗就嫌棄是「仙人掌之吻」，她說：「錫完之後，我個下巴好痛，仙人掌插落嚟咁，拍完嗰場，化妝師都要幫我冚返啲粒，紅晒。」黃又南摸摸下巴笑說：「佢投訴話『好似被仙人掌拮完，你啲鬚呀！』，但我摸過都唔係好拮之嘛……」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）