日本實力派二人組KOBUKURO（可苦可樂）的44歲成員黑田俊介，被今日出版的新一期《週刊文春》雜誌揭露背妻偷食，更指他令到婚外情對象自殺不遂，他昨午即透過事務所發聲明，雖然未有回應相關報道，但就向該名女性和家人道歉，並承認自己行為不檢，對支持自己的歌迷及相關人士謝罪。

黑田俊介2005年與現任妻子結婚，夫妻育有三個小孩，今次爆料內容得知他在2017年秋天認識第三者，兩年後再次約見面並正式發展不倫戀，黑田除了出差時邀女方同行外，還給對方信用卡，黑田曾向小三表示家庭關係不佳，贏得女方同情。不過兩人的甜蜜期過後就不時鬧交，女方開始以行動示威，甚至把兩人在LINE的短訊對話印出來放到黑田家的信箱，黑田認為女方構成跟蹤騷擾，決定請律師跟她協調望以金錢結束關係，結果女方在今年初被診斷患了抑鬱症，更在上月13日吞70粒安眠藥企圖輕生，幸及時被朋友發現救回一命。

據了解，黑田日前入稟東京地方裁判所，申請禁制阻雜誌出版，免得醜聞曝光，但遭法庭否決。其實，KOBUKURO另一成員小淵健太郎，在2016年曾被雜誌《週刊新潮》踢爆多次背妻偷食，當中不乏著名女星，令兩人的好好先生形象盡毀，令不少歌迷大嘆失望，由於KOBUKURO的2004年名曲《永遠在一起》是日本婚禮熱門歌曲，網民一致認為兩位偷食男的歌曲今後將會絕迹婚宴場合。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）