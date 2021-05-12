曾經演出過兩部希治閣（Alfred Hitchcock）電影的美國男星Norman Lloyd前日在洛杉磯寓所睡夢中離世，享年106歲，未有公佈死因。Norman曾被譽為世上最長壽電影演員，最後一部演出的電影是由肥妹諧星Amy Schumer主演的浪漫喜劇《姐姐愛最大》（Trainwreck） 。

Norman Lloyd於1914年在新澤西州出生，並以舞台劇演員身份出道。Norman於1942年拍攝大導演希治閣電影《海角擒兇》（Saboteur）正式加入影壇，在片中飾演奸角Frank Fry。Norman及後在希治閣另一部1945年電影《意亂情迷》（Spellbound）扮演精神病人，他最為人熟悉的角色是在80年代美劇《St. Elsewhere》中所飾演的Dr. Daniel Auschlander。Norman於70年代曾獲得艾美獎提名，拍過荷李活大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《心外幽情》（The Age of Innocence），又演出過美劇《摩登家庭》（Modern Family），曾與他在2015年電影《姐姐愛最大》合作過的Amy Schumer亦在IG限時動態貼上照片悼念。

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