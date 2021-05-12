韓國女團Jewelry的36歲前成員趙敏雅，去年11月嫁大6歲的健身中心CEO，同時公開懷孕喜訊，並於2月補辦婚禮。趙敏雅因孕吐影響食慾，所以四肢依舊纖瘦，完全不似懷孕。趙敏雅昨日在IG透露陀B的近況，當中她興奮表示腹中胎兒兩周內長大了0.6kg（約1.32磅）。

胎動有力

趙敏雅留言：「兩周前因為肚子比較細小而有點擔心，但即使嘔吐了，也要按時吃飯，堅持做家居訓練和走路運動，結果孩子在兩周內迅速成長了0.6kg。雖然我的體重進一步下降，沒能抓住一天比一天增大的肚子，臉也太不像話，但孩子從剛開始就非常健康，胎動也很有力。」

變大胃口

另外，曾演出韓國Mnet選秀節目《PRODUCE 101》的41歲排舞師裴允貞同樣懷有身孕，她和趙敏雅不同，未受孕吐影響食慾，反而變得十分大胃口，狂食關係而暴肥逾30磅。今日她更在IG即時動態上載腫腳照，並留言：「可憐的我的腳，腫得太厲害了。」似乎懷孕8個月的裴允貞因為腫脹的腳而未能成功穿上拖鞋，情況令人擔憂。

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