樂壇改朝換代，MIRROR成功屹起火速成為香港天團，12子裏面除了人氣王姜濤爆紅外，其他成員都各擁大批鏡粉，好似現年24歲的呂爵安（Edan），不單止高大靚仔，又有音樂才華，考獲鋼琴8級成績，更是港大工商管理學學士（BBA），最近連港大經管學院的官方網頁，都用了Edan的相片吸引學生報名，認真叻仔。

歐陽偉豪和金融作家「渾水」都在社交網轉發港大經管學院的網頁，Ben Sir留言讚Edan：「做藝人不忘推廣母校，不論修讀工商管理還是文史哲。始終藝人除了精於演唱跳外，還需要有content，這樣才能邁向phantom of the opera的境界。」渾水就讚HKU BBA：「用亞洲天團明星幫自己學系收生，真係最勁嘅招生廣告，冇X得輸。」網民都讚Edan是高學歷偶像，有網民將吳若希要求農莊刪相事件相提並論，留言暗寸吳若希：「相片未經授權公開，請儘快移除。」

Edan畢業於可風中學（嗇色園主辦），於DSE考獲最佳五科25分的成績，在報大學聯招選科時，本來想報讀商科或社工，但最後聽從老師意見，首選了港大的工商管理學學士（資訊系統），最後成功獲港大收生，不過，他曾在訪問中透露，認為自己揀錯科目，因為他讀中學時沒修讀過資訊及通訊科技課，電腦資訊方面亦不在行，所以入港大後成績一般，在首個學期的編程考試不及格，笑言可以如期畢業是奇蹟。

擁有高學歷又靚仔的Edan，連阮小儀都是其忠心「爵屎」，昨晚尾場騷帶埋燈牌支持，森美都現身代囡囡撐Edan，還笑言要叫Edan做「女婿安」。早前何雁詩在IG Story出post，透露自己喜歡的姜濤只是排第二位，叫大家估她最喜歡的MIRROR成員，搞笑留言：「姐姐不行了」，有網民估是Edan呂爵安，她馬上回覆：「全中！」並tag了Edan。而Edan亦好識做，轉載帖文說：「Thank you」。

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